Milan, senti Mkhitaryan: 'Modric? Dimostra che con la mentalità ...'

Sulle favorite per lo Scudetto: "Il Napoli lo ha vinto l’anno scorso, ma non possiamo negare di essere tra i favoriti pure noi: non sarà facile, ma daremo tutto per riprenderci il tricolore".
Anche Henrikh Mkhitaryan ha avuto grandi parole per l'impatto che sta avendo Luka Modric nel campionato italiano: "Modric, però, è un esempio per chi ama questo gioco e crede nel calcio. Ha fatto una carriera straordinaria e dimostra che con la mentalità giusta si può durare tantissimo: io penso che ne abbia ancora per tre-quattro anni a livelli altissimi".
Il centrocampista dell'Inter continua con le sue parole sul croato nell'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Spinge ad andare avanti anche me: non parlo del mio contratto che scade, ma in generale io voglio giocare a pallone il più a lungo possibile. Tutto, però, a una condizione: che io sia capace di dare ancora qualcosa alla squadra. Quando sentirò che non ho più la stessa forza, arrivederci a tutti e grazie".
