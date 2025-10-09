Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Mkhitaryan esalta Modric: “Ha fatto una carriera straordinaria e dimostra che …”

ULTIME MILAN NEWS

Mkhitaryan esalta Modric: “Ha fatto una carriera straordinaria e dimostra che …”

Milan, senti Mkhitaryan: 'Modric? Dimostra che con la mentalità ...'
Anche Henrikh Mkhitaryan ha speso belle e importanti parole per il centrocampista del Milan Luka Modric. Ecco il suo pensiero a 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Anche Henrikh Mkhitaryan ha avuto grandi parole per l'impatto che sta avendo Luka Modric nel campionato italiano: "Modric, però, è un esempio per chi ama questo gioco e crede nel calcio. Ha fatto una carriera straordinaria e dimostra che con la mentalità giusta si può durare tantissimo: io penso che ne abbia ancora per tre-quattro anni a livelli altissimi".

Mkhitaryan su Modric: "Io penso che ne abbia ancora per tre-quattro anni a livelli altissimi"

—  

Il centrocampista dell'Inter continua con le sue parole sul croato nell'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Spinge ad andare avanti anche me: non parlo del mio contratto che scade, ma in generale io voglio giocare a pallone il più a lungo possibile. Tutto, però, a una condizione: che io sia capace di dare ancora qualcosa alla squadra. Quando sentirò che non ho più la stessa forza, arrivederci a tutti e grazie".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Leao può essere una punta d'area? Ecco cosa dicono i numeri. Presto per ...>>>

Sulle favorite per lo Scudetto: "Il Napoli lo ha vinto l’anno scorso, ma non possiamo negare di essere tra i favoriti pure noi: non sarà facile, ma daremo tutto per riprenderci il tricolore".

Leggi anche
Ambrosini: “Il Milan può lottare fino alla fine”. Poi l’avviso agli esterni
Rodrygo: “Modric è incredibile. E quel passaggio miracoloso contro il Chelsea …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA