Pulisic, il trascinatore del Milan: premiato come miglior giocatore di Settembre

Christian Pulisic continua a stupire tutti. Il giocatore statunitense del Milan ha vinto il premio come miglior giocatore di settembre.
Alessia Scataglini
Christian Pulisic continua a stupire tutti. Nonostante l'errore dal dischetto degli 11 metri durante Juventus-Milan, terminata con un pareggio a reti inviolate all'Allianz Stadium di Torino, il giocatore statunitense del Milan ha vinto il premio come miglior giocatore del mese di settembre.

Pulisic domina settembre: 6 gol e titolo di migliore giocatore del mese

L'americano con la maglia numero 11 sulle spalle, in sole 7 partite tra campionato e Coppa Italia, è riuscito a mettere a segno ben 6 gol e 2 assist, numeri che urlano fortissimo e dimostrano la sua importanza nello scacchiere rossonero. IL suo forte temperamento e la dedizione in allenamento stanno ripagando con prestazioni a dir poco stupende.

Pulisic, infatti, si sta confermando sempre di più come uno dei protagonisti della Serie A, mostrando tecnica, velocità, gol e assist ai suoi compagni, che stanno contribuendo a regalare punti preziosi al club rossonero, ora al 3 posto in classifica con 13 punti, 1 in più dell'inter (posizionata al 4 posto). Il campionato è ancora lungo ma, se l'americano continuasse ad incidere con questi ritmi, potrebbe levarsi tantissime soddisfazioni. Ecco, di seguito, il post della Lega Serie A:

