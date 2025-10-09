Pulisic domina settembre: 6 gol e titolo di migliore giocatore del mese

L'americano con la maglia numero 11 sulle spalle, in sole 7 partite tra campionato e Coppa Italia, è riuscito a mettere a segno ben 6 gol e 2 assist, numeri che urlano fortissimo e dimostrano la sua importanza nello scacchiere rossonero. IL suo forte temperamento e la dedizione in allenamento stanno ripagando con prestazioni a dir poco stupende.