Il centrocampo del Milan è sicuramente molto folto e forse il punto di forza di questo inizio di stagione. Chi non sta giocando molto è Samuele Ricci, al momento la quinta scelta di Allegri visto che davanti a lui ci sono i tre titolari (Fofana, Modric e Rabiot) e anche Loftus-Cheek, spesso prima cambio del reparto. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' l'ultima presenza in Nazionale Italiana di Samuele Ricci è datata 9 giugno 2025 nella vittoria risicata contro la Moldavia. Per Youssouf Fofana l'ultima convocazione con la Francia risale al 14 ottobre 2024 nella vittoria per 1-2 sul Belgio. Anche in questa sosta di ottobre, si legge, i due centrocampisti sono rimasti ad allenarsi a Milanello sotto lo sguarda di Allegri e dei pochi compagni rimasti.