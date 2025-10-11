Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ricci e Fofana, al Milan due situazioni opposte. Per entrambi manca la nazionale

news milan

Ricci e Fofana, al Milan due situazioni opposte. Per entrambi manca la nazionale

Ricci e Fofana, al Milan due situazioni opposti. Per entrambi manca la nazionale
Milan, sia Ricci che Fofana sono rimasti a Milanello sotto la guida di Allegri: per entrambi nessuna chiamata dalle nazionali. L'analisi de 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il centrocampo del Milan è sicuramente molto folto e forse il punto di forza di questo inizio di stagione. Chi non sta giocando molto è Samuele Ricci, al momento la quinta scelta di Allegri visto che davanti a lui ci sono i tre titolari (Fofana, Modric e Rabiot) e anche Loftus-Cheek, spesso prima cambio del reparto. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' l'ultima presenza in Nazionale Italiana di Samuele Ricci è datata 9 giugno 2025 nella vittoria risicata contro la Moldavia. Per Youssouf Fofana l'ultima convocazione con la Francia risale al 14 ottobre 2024 nella vittoria per 1-2 sul Belgio. Anche in questa sosta di ottobre, si legge, i due centrocampisti sono rimasti ad allenarsi a Milanello sotto lo sguarda di Allegri e dei pochi compagni rimasti.

Milan, Ricci e Fofana rivogliono la nazionale

—  

Entrambi, si legge, vogliano puntare a crescere ancora con il Milan e ritrovare la maglia della nazionale. Il quotidiano riporta anche alcuni numeri. Ricci ha totalizzato cinque presenze per un totale di 172 minuti, poco meno di 35 minuti di media ed è stato titolare solo in Coppa Italia. L'obiettivo è crescere e migliorare.

LEGGI ANCHE: Leao, Gazzetta: "Il piano non ha funzionato". Numeri troppo bassi? E il Milan spera ...>>>

Discorso diverso per Fofana che è un titolare del Milan: 8 partite giocate su 8, 7 dall’inizio.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: scende il campo l’Italia di Gattuso
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, la gioventù infinita di Modric”

© RIPRODUZIONE RISERVATA