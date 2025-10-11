Secondo la rosea, infatti, Leao sarebbe "indolente e molle", senza cattiveria. Nessun allarme vero e proprio, ma Allegri avrebbe ripreso il portoghese per la mancanza di concentrazione. Il quotidiano riporta anche le cifre di Leao. Quando gioca titolare, e al Milan è successo in 196 partite, Rafa ha segnato o servito un assist ogni 156 minuti: secondo il quotidiano troppo poco visto le sue qualità. In totale ha trovato il gol 56 volte e servito 44 assist. E' partito dalla panchina in 67 occasioni, con 15 gol e 8 assist.