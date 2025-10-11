Pianeta Milan
Continuano le tantissime discussione su Rafael Leao, attaccante del Milan. Quale e quanto spazio avrà il portoghese con Allegri? Parla 'La Gazzetta dello Sport'
I riflettori continuano ad essere fortemente puntati su Rafael Leao. 'La Gazzetta dello Sport', dopo le notizie sul faccia a faccia con Allegri dopo Juventus-Milan 0-0, continua a parlare della situazione in rossonero del portoghese. Secondo la rosea, infatti, Leao sulla carta sarebbe il partner offensivo di Pulisic nel 3-5-2 di Allegri. Il portoghese potrebbe essere anche utile a gara in corso, dove la sua velocità potrebbe mettere in difficoltà le difese avversarie stanche.

La rosea sentenzia: "Nella pratica il piano non ha funzionato", questo perché, si legge, da punta si è visto troppo poco, da subentrato ha sprecato troppo contro la Juventus. Con Allegri, si legge, il club spererebbe che Leao possa convincersi a diventare un giocatore continuo. Di certo l'infortunio al polpaccio contro il Bari non ha aiutato, ma: "Sono le ultime due partite da subentrato ad aver riacceso la spia", scrive il quotidiano.

Secondo la rosea, infatti, Leao sarebbe "indolente e molle", senza cattiveria. Nessun allarme vero e proprio, ma Allegri avrebbe ripreso il portoghese per la mancanza di concentrazione. Il quotidiano riporta anche le cifre di Leao. Quando gioca titolare, e al Milan è successo in 196 partite, Rafa ha segnato o servito un assist ogni 156 minuti: secondo il quotidiano troppo poco visto le sue qualità. In totale ha trovato il gol 56 volte e servito 44 assist. E' partito dalla panchina in 67 occasioni, con 15 gol e 8 assist.

