Il calciomercato del Milan, a gennaio, potrebbe essere decisivo anche per il resto della stagione. E' ancora presto per capire a che punto in classifica si troverà la squadra di Allegri, ma è possibile che il Diavolo avrà bisogno di rinforzi importanti se vorrà provare a vincere lo Scudetto o lottare fino alla fine per traguardi importanti. In estate il lavoro è stato decisamente lungo, con tantissime cessioni e 10 colpi in entrata. Igli Tare, però, non ha chiuso del tutto i buchi presenti in rosa. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA