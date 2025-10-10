Milan, Ordine: 'Leao? Deve diventare l'arma in più. Allegri vuole ...'

Pianeta Milan
Il giornalista Franco Ordine, nel suo pezzo per 'Il Giornale', parla del Milan e del 'caso' Rafael Leao: le differenze con Balotelli, Allegri e non solo. L'analisi
Continua a fare parlare di sé Rafael Leao: dopo l'indiscrezione della 'Gazzetta' su un faccia a faccia tra il portoghese e Allegri dopo Juventus-Milan, anche Franco Ordine ha detto la sua sulla vicenda: "Il rischio è di farlo diventare un campione perso come fu per il calcio italiano Mario Balotelli. Per fortuna di Leao e anche dello stesso Milan, lo scenario attuale è diverso e punta su alcune spiegazioni pertinenti". Questo il pensiero del giornalista nel suo pezzo per 'Il Giornale'.

Milan, Ordine su Leao e Allegri

Ordine parla della condizione fisica di Leao: "Rafa è reduce da un lungo periodo di inattività. È inevitabile che le sue ultime prove siano state condizionate dal lungo periodo di sosta". Un'altra spiegazione della situazione diversa da quella di Balotelli, secondo Ordine, è questa: "Nessuno al Milan, tanto meno Allegri, lo considera responsabile del mancato successo contro la Juventus".

Ordine poi parla anche delle parole di Rabiot sul portoghese e continua con la sua analisi: "Leao, secondo Rabiot e anche secondo Allegri, deve diventare l'arma in più del Milan in questa stagione in cui ci sono soltanto coppa Italia e campionato da onorare". Questo il pensiero finale di Ordine: "Allegri sta insomma provando a trasformare la grande promessa in un campione decisivo".

