Milan, Ordine: 'Leao? Deve diventare l'arma in più. Allegri vuole ...'

Continua a fare parlare di sé Rafael Leao: dopo l'indiscrezione della 'Gazzetta' su un faccia a faccia tra il portoghese e Allegri dopo Juventus-Milan, anche Franco Ordine ha detto la sua sulla vicenda: "Il rischio è di farlo diventare un campione perso come fu per il calcio italiano Mario Balotelli. Per fortuna di Leao e anche dello stesso Milan, lo scenario attuale è diverso e punta su alcune spiegazioni pertinenti". Questo il pensiero del giornalista nel suo pezzo per 'Il Giornale'.