Milan, Ordine: 'Leao? Deve diventare l'arma in più. Allegri vuole ...'

Il giornalista Franco Ordine, nel suo pezzo per 'Il Giornale', parla del Milan e del 'caso' Rafael Leao: le differenze con Balotelli, Allegri e non solo. L'analisi
Continua a fare parlare di sé Rafael Leao: dopo l'indiscrezione della 'Gazzetta' su un faccia a faccia tra il portoghese e Allegri dopo Juventus-Milan, anche Franco Ordine ha detto la sua sulla vicenda: "Il rischio è di farlo diventare un campione perso come fu per il calcio italiano Mario Balotelli. Per fortuna di Leao e anche dello stesso Milan, lo scenario attuale è diverso e punta su alcune spiegazioni pertinenti". Questo il pensiero del giornalista nel suo pezzo per 'Il Giornale'.
Milan, Ordine su Leao e Allegri
Ordine parla della condizione fisica di Leao: "Rafa è reduce da un lungo periodo di inattività. È inevitabile che le sue ultime prove siano state condizionate dal lungo periodo di sosta". Un'altra spiegazione della situazione diversa da quella di Balotelli, secondo Ordine, è questa: "Nessuno al Milan, tanto meno Allegri, lo considera responsabile del mancato successo contro la Juventus".