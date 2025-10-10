Pianeta Milan
Pulisic fa preoccupare il Milan? Stop con gli USA: ecco di cosa si tratta

Pulisic è impegnato con la sua nazionale: nella notte italiana gli USA affronteranno l'Ecuador di Estupinan. L'esterno del Milan non si allena. Le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Guai nazionale per il Milan? Come riporta Gazzetta.itci sarebbe un piccolo campanello d’allarme per Christian Pulisic che non si sarebbe allenato con la nazionale americana. Stando alle indiscrezioni che filtrano da Austin, scrive la rosea, l'attaccante rossonero non dovrebbe partire titolare nella notte italiana contro l'Ecuador. Il quotidiano rassicura dichiarando di come: "Comunque si tratti più che altro uno stop precauzionale".

Milan, Pulisic non si allena

Sempre secondo la rosea, il Milan starebbe monitorando la situazione con attenzione la situazione a distanza: Pulisic è stato il vero pilastro dell'attacco di Massimiliano Allegri in questo inizio di stagione. Da capire poi come arriverà in vista della partita contro la Fiorentina.

Oltre ai viaggi che dovrà affrontare e i tanti chilometri in volo, Pulisic avrà un altro impegno prima di Milan-Fiorentina: mercoledì 15 alle 3 italiane contro l'Australia. Vedremo se ci saranno ulteriori novità sullo statunitense e se Allegri userà un attacco diverso, visto che anche Gimenez sarà impegnato con il Messico.

