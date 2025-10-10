PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport, nostalgia Tonali: “Potrei tornare”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con l'intervista a Pasqualin sulla Juventus e Yildiz. Nostalgia Tonali: "Potrei tornare". Azione da Torino, blitz in Cile per tre talenti. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

