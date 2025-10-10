Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Il ritorno di Tomori con rinnovo”
EDICOLA
Prima pagina Corriere dello Sport: “Il ritorno di Tomori con rinnovo”
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'intervista a Gasperini, allenatore della Roma. Svolta Fifa: Mondiali d'inverno. Nesta: "Alla Lazio grazia al Corriere". L'Inter chiama Stankovic. Napoli fenomeno Hojlund. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA