Prima pagina Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic: “Milan ti aiuto a vincere”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'intervista a Ibrahimovic: "Milan ti aiuto a vincere". Maignan c'è la Juventus. Ringhio Mondiale Italia in quattro giorni. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

