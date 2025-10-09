Come scrive 'Il Corriere dello Sport', i due attaccanti del Milan Santiago Gimenez e Pulisic voleranno per un totale di più di 39.000 km. Mentre Leao...
Come ogni pausa per le partite delle Nazionali si parla dei chilometri percorsi dai vari calciatori, in particolari due del Milan: Pulisic e Gimenez, rispettivamente convocati da Stati Uniti e Messico. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', i due attaccanti voleranno per un totale di più di 39.000 km. L’ex Chelsea giocherà ad Austin nella notte italiana di sabato contro l’Ecuador, poi viaggio verso Denver per la partita di mercoledì notte contro l’Australia. Infine il ritorno in Italia con un transoceanico che coprirà ulteriori 8.500 km. Per Pulisic un totale di 18.800 chilometri.
Gimenez e Pulisic: 'guaio' nazionali per Allegri e il Milan. Il conto dei chilometri è altissimo
—
Come scrive il quotidiano, andrà peggio a Santiago Gimeenz. L'attaccante sarà impegnato contro la Colombia con il suo Messico, domenica notte a Dallas, la seguente partita contro l'Ecuador mercoledì notte a Guadalajara. Il lungo spostamento dal Messico a Milano, farà arrivare il conteggio dei chilometri di Gimenez a 20.220.