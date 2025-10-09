La notizia della partita tra Milan e Como a Perth, in Australia, ha alzato un grosso polverone mediatico. Ne parla anche Ivan Zazzaroni: "Mettiamo che a inizio febbraio il Milan di Allegri sia sorprendentemente primo, Inter e Napoli secondi a uno o due punti, Juve poco più indietro con la Roma o con chi volete voi. Il Como di Cesc, invece, a un passo dalla zona Europa League. Con merito", scrive così il giornalista a 'Il Corriere dello Sport': "La domenica seguente il Milan è impegnato a Pisa e il Como in casa con la Fiorentina. Per una ragione o per un’altra entrambi perdono. A quel punto si aprono le cateratte e la Lega calcio viene sommersa da offese di vario genere".