Milan-Como a Perth, Ordine: “Una stortura alla regolarità del campionato”

Si è scatenato un grande dibattito intorno alla decisione di giocare Milan-Como a Perth. Il commento di Franco Ordine su 'Il Giornale'
La decisione di giocare Milan-Como di campionato a Perth - come prevedibile - ha scatenato un grande dibattito sulla questione. Tale dibattito, addirittura, ha causato un botta e risposta tra Rabiot, centrocampista del Milan, e De Siervo, l'amministratore delegato della Serie A. Tra i giornalisti, invece, ha dato il suo parere sulla questione Franco Ordine. Il giornalista - da sempre vicino alle vincere dei rossoneri - ha scritto alcune considerazioni su 'Il Giornale'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan-Como a Perth, il commento di Ordine

Le parole del giornalista: "Ci sono due buoni motivi per considerare la decisione di spostare in Australia la partita [...]: 1) la chiusura di San Siro per preparare la cerimonia d’inaugurazione di Milano-Cortina 2026; 2) il premio in vile denaro, 12 milioni la cifra complessiva da dividere (4 milioni di spese, gli 8 con percentuale maggiore al Milan in considerazione dell’incasso perduto e della restituzione della quota da passare agli abbonati; ndr)".

"[...] Restano però altri 998 eccellenti motivi per ritenere questa novità una stortura alla regolarità del campionato e un danno calcistico per i due club di gravità al momento non preventivabile. Cesc Fabregas è stato il primo, e fin qui l’unico, a valutare i rischi e a denunciarli pubblicamente in tempi non sospetti, prima del via libera quindi. Allegri, sbarcato a Milanello a decisione presa, ha reso omaggio alla propria cultura di aziendalista e se l’è cavata con una battuta [...]. Non ha voluto creare alibi ai suoi".

