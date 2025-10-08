Pianeta Milan
Milan la più 'saccheggiata' dalle nazionali: ecco chi è rimasto con Allegri
Verso Milan-Fiorentina: Massimiliano Allegri ha pochissimi giocatori a disposizione a Milanello. 'La Gazzetta dello Sport' fa la conta. Ecco chi resta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo nella prima settimana della sosta di ottobre per le partite delle nazionali. Il Milan è reduce dal pareggio contro la Juventus per 0-0. La prossima domenica, i rossoneri torneranno in campo a San Siro per sfidare la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli. E' ancora prestissimo per capire quali potrebbero essere i piani dei due allenatore, ma si può fare un punto sui giocatori al momento rimasti a disposizione di Massimiliano Allegri.

Milan, Allegri con pochi uomini a Milanello

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi la ripresa a Milanello per gli allenamenti dei rossoneri. Allegri deve fare a meno di 15 giocatori, impegnati in giro per il mondo per le partite delle nazionali. Il Diavolo, si legge, è la squadra con più convocati in Serie A. A Milano sono appena in 7 rimasti agli ordini di Massimiliano Allegri, sei in pieno regime visto che c'è anche Jashari, infortunatosi al perone a fine agosto.

Ecco gli altri rimasti a Milanello: i portieri Terracciano e Torriani (con in più il giovane Pittarella), i difensori Odogu e Tomori e i centrocampisti Fofana e Ricci.

