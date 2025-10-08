Andrea Masala parla così del Milan di Massimiliano Allegri nel suo lungo per 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il suo parere e non solo
"La gestione RedBird ha un estremo bisogno di risultati. Un’annata senza Europa, per un club abituato ai migliori palcoscenici, è una quaresima da archiviare in fretta e furia". Andrea Masala parla così del Milan di Massimiliano Allegri nel suo lungo per 'La Gazzetta dello Sport': "Serviva un cosiddetto “risultatista”, chi meglio di Allegri, quindi? E invece l’esperto Max ha messo su una splendida orchestra. Il Milan attuale è una formazione divertente, mai monocorde, capace di seguire diversi spartiti nell’arco dei 90 minuti: in una parola, è anche bello".
Masala: "La gestione RedBird ha un estremo bisogno di risultati. Il Milan di Allegri diverte"
—
Masala continua con la sua analisi parlando anche di numeri: "Il Milan produce l’88% di passaggi riusciti, i lanci lunghi a buon fine sono il 55%, nella metà campo avversaria porta a compimento l’82% dei passaggi, che per il 28% sono in avanti contro il 16% indietro. La bellezza è seguire uno stantuffo come Rabiot, che a perdifiato cuce i reparti e giustifica l’investimento fatto su di lui. Bello l’entusiasmo contagioso di Modric, che dopo i suoi primi 40 anni si scatena come un esordiente: il croato incarna lo spirito del nuovo Milan, stupisce tutti ma anche no. C’è da ammirare un Pulisic mai così decisivo".