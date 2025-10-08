"La gestione RedBird ha un estremo bisogno di risultati. Un’annata senza Europa, per un club abituato ai migliori palcoscenici, è una quaresima da archiviare in fretta e furia". Andrea Masala parla così del Milan di Massimiliano Allegri nel suo lungo per 'La Gazzetta dello Sport': "Serviva un cosiddetto “risultatista”, chi meglio di Allegri, quindi? E invece l’esperto Max ha messo su una splendida orchestra. Il Milan attuale è una formazione divertente, mai monocorde, capace di seguire diversi spartiti nell’arco dei 90 minuti: in una parola, è anche bello".