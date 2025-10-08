Rabiot: 'Allegri ha un progetto triennale'. Retroscena sul Milan

"Con Allegri c’è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo simili, e lo apprezzo molto umanamente. Ci siamo chiamati e scritti spesso pure la scorsa stagione". Il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha parlato anche del rapporto con Massimiliano Allegri nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': " Poi con il Milan c’erano già stati contatti lo scorso anno , ma non se n’era fatto nulla. Quest’estate si sono fatti avanti a inizio estate e sono tornati alla carica dopo il problema a Marsiglia. È stato il momento giusto per tutti".

Milan, Rabiot su Allegri e non solo

Ancora su Allegri: "È sempre stato molto determinato. È un vincente. Ha sempre fame di vittorie e tanta passione. Questo mi piace, perché anche io sono così. Non credo cerchi rivincite, perché è un allenatore che ha vinto molto ed è rispettato nel mondo del calcio. Penso abbia voglia di mostrare che ha la possibilità di portare una squadra alla vittoria. E se il Milan l’ha preso è perché sanno che può fare grandi cose".