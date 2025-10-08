Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot: “Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici. Sullo Scudetto …”

ULTIME MILAN NEWS

Rabiot: “Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici. Sullo Scudetto …”

Rabiot: 'Allegri ha un progetto triennale'. Retroscena sul Milan
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Allegri e il progetto del club. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Con Allegri c’è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo simili, e lo apprezzo molto umanamente. Ci siamo chiamati e scritti spesso pure la scorsa stagione". Il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha parlato anche del rapporto con Massimiliano Allegri nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Poi con il Milan c’erano già stati contatti lo scorso anno, ma non se n’era fatto nulla. Quest’estate si sono fatti avanti a inizio estate e sono tornati alla carica dopo il problema a Marsiglia. È stato il momento giusto per tutti".

Milan, Rabiot su Allegri e non solo

—  

Ancora su Allegri: "È sempre stato molto determinato. È un vincente. Ha sempre fame di vittorie e tanta passione. Questo mi piace, perché anche io sono così. Non credo cerchi rivincite, perché è un allenatore che ha vinto molto ed è rispettato nel mondo del calcio. Penso abbia voglia di mostrare che ha la possibilità di portare una squadra alla vittoria. E se il Milan l’ha preso è perché sanno che può fare grandi cose".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare alla ricerca del talento. Sfida la Juventus? L'esperto: "Si monitora ...">>>

Sull'aver rinunciato alla Champions League: "Avrei potuto firmare in vari club che la disputano, ma il Milan è un club mitico con grandi ambizioni. Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici, con la priorità di tornare subito in Champions e fare il massimo quest’anno in campionato, che per me significa lottare per lo scudetto. Abbiamo la qualità per farlo".

Leggi anche
Biasin: “A Leao gli si rompono le balle per tutto. E’ esagerato. Lo attaccheranno...
Rabiot e il monito a Leao: “Deve chiedersi dove vuole arrivare. Non sei più giovane”

© RIPRODUZIONE RISERVATA