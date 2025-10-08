Milan, Biasin: 'Leao? Gli si rompono le balle per tutto. Alla fine ...'

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb' del Milan e in particolare di Rafael Leao. Ecco il suo parere
Il Milan ha pareggiato contro la Juventus 0-0 e uno degli argomenti più caldi è Rafael Leao: "Qualunque cosa accada sul pianeta Terra è colpa del portoghese, fosse anche la fame nel mondo", questo il commento ironico del giornalista Fabrizio Biasin. Ecco il suo parere su 'Tuttomercatoweb': "Gli si rompono le balle quando sbaglia e ci sta, gli si rompono le balle quando posta sui social e vabbè, gli si rompono le balle sempre e comunque e sembra francamente esagerato".
Milan, Biasin su Leao
Biasin continua con il suo commento su Leao, per molti reo di avere sbagliato troppo contro la Juventus: "Leao nella sua esperienza milanese non ha creato problemi, semmai li ha risolti. Può e deve far meglio? Certo che sì, ma pensare che a Torino abbia sbagliato atteggiamento è pretestuoso, al limite deve entrare in forma, che è questione assai diversa".