Milan, Biasin: 'Leao? Gli si rompono le balle per tutto. Alla fine ...'

Il Milan ha pareggiato contro la Juventus 0-0 e uno degli argomenti più caldi è Rafael Leao: "Qualunque cosa accada sul pianeta Terra è colpa del portoghese, fosse anche la fame nel mondo", questo il commento ironico del giornalista Fabrizio Biasin. Ecco il suo parere su 'Tuttomercatoweb': "Gli si rompono le balle quando sbaglia e ci sta, gli si rompono le balle quando posta sui social e vabbè, gli si rompono le balle sempre e comunque e sembra francamente esagerato".