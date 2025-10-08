Rabiot: 'Milan-Como a Perth? Folle'. De Siervo risponde: 'Pagato milioni'

"NFL e NBA giocano da anni lontano dagli USA, con il concetto di essere un prodotto globale e che, dunque, può avere tifosi in tutto il mondo. La UEFA si è detta contraria, ma ha accettato l'eccezionalità di questo evento. Crediamo, però, che questo possa essere un modello che il mondo del calcio, seguendo regole ben precise, debba seguire per non perdere posizioni rispetto ad altri sport. Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo". Luigi De Siervo, numero uno della lega Serie A, ha parlato prima dell'Assemblea della Serie A di Milan-Como a Perth. De Siervo risponde anche a Rabiot. Il centrocampista del Milan ha definito 'folle' giocare questa partita in Australia.