Rabiot: 'Milan-Como a Perth? Folle'. De Siervo risponde: 'Pagato milioni'

De Servio conclude: "La salute dei giocatori è un tema centrale, ma questo è un qualcosa non impossibile, anche perché è un fatto eccezionale".
"NFL e NBA giocano da anni lontano dagli USA, con il concetto di essere un prodotto globale e che, dunque, può avere tifosi in tutto il mondo. La UEFA si è detta contraria, ma ha accettato l'eccezionalità di questo evento. Crediamo, però, che questo possa essere un modello che il mondo del calcio, seguendo regole ben precise, debba seguire per non perdere posizioni rispetto ad altri sport. Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo". Luigi De Siervo, numero uno della lega Serie A, ha parlato prima dell'Assemblea della Serie A di Milan-Como a Perth. De Siervo risponde anche a Rabiot. Il centrocampista del Milan ha definito 'folle' giocare questa partita in Australia.
Ecco la risposta di De Siervo da 'Tuttomercatoweb': "Ha ragione, ma si scorda che come tutti i giocatori è pagato milioni di euro per svolgere un'attività: ovvero quella di giocare a calcio. E come tale dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna, assecondando il volere del proprio datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all'estero".
