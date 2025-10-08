Milan, Ibrahimovic: 'Ecco il mio ruolo. Sul VAR e la Champions ...'

L'ex calciatore del Milan, oggi consulente di RedBird Zlatan Ibrahimovic è stato intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti all'assemblea generale dell'ECA in corso a Roma: "È straordinaria, anche i club più piccoli si divertono. Bisogna entrarci però. Troppe partite? I giocatori vogliono giocare il maggior numero di gare, e le rose a 25 consentono le rotazioni. E poi i tifosi vogliono vedere le partite, non gli allenamenti. Finché il calendario è gestibile e viene garantita la salute degli atleti, va bene così", queste le parole riportate dal sito de 'La Gazzetta dello Sport' sulla Champions League e il calendario.