Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ibrahimovic: “Il mio ruolo? Do una mano a un ottimo team”. E sul VAR …

ULTIME MILAN NEWS

Ibrahimovic: “Il mio ruolo? Do una mano a un ottimo team”. E sul VAR …

Milan, Ibrahimovic: 'Ecco il mio ruolo. Sul VAR e la Champions ...'
Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti all'assemblea generale dell'ECA. Ecco le sue parole da 'Gazzetta.it'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

L'ex calciatore del Milan, oggi consulente di RedBird Zlatan Ibrahimovic è stato intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti all'assemblea generale dell'ECA in corso a Roma: "È straordinaria, anche i club più piccoli si divertono. Bisogna entrarci però. Troppe partite? I giocatori vogliono giocare il maggior numero di gare, e le rose a 25 consentono le rotazioni. E poi i tifosi vogliono vedere le partite, non gli allenamenti. Finché il calendario è gestibile e viene garantita la salute degli atleti, va bene così", queste le parole riportate dal sito de 'La Gazzetta dello Sport' sulla Champions League e il calendario.

Milan, parla Ibrahimovic

—  

Lo svedese continua e parla del VAR: "Ben venga se aiuta gli arbitri. L'importante è usarla bene e che non si perda troppo tempo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri idee chiare per il suo Milan: meno cambi di tutti. Ecco i motivi>>>

Sul suo ruolo: "Do una mano a un ottimo team. Certo, non mi viene la stessa adrenalina di quando giocavo. Ecco perché vado ogni giorno in palestra. Ma imparo tanto in questa nuova veste". Poi le parole su Ancelotti e altri allenatori: "Gli allenatori che avrei voluto avere? Ferguson e Klopp. Chi vince il Mondiale 2026? Spero il Brasile del mio amico Ancelotti. Ha un tocco magico che può trasformare in oro anche il Brasile".

Leggi anche
Rabiot: “Spero di vincere titoli al Milan. Voglio lasciare il mio segno”
Rabiot: “Gimenez viene criticato, ma dà il 100% in allenamento e in partita. Gli basterà...

© RIPRODUZIONE RISERVATA