Milan, Rabiot: 'Gimenez ha la mentalità giusta, gli basterà solo ...'

Cosa ne pensa Adrien Rabiot del suo campago di nazionale e al Milan Nkunku? "È un ottimo giocatore, efficace sotto porta, tecnicamente forte, che va in profondità e rientra. Allegri è felice di averlo. È un’arma offensiva in più che conterà molto nella lotta per lo scudetto. È arrivato un po’ fuori forma, gli serve un po’ di tempo per ritrovarla, ma ha già mostrato cose interessanti", queste le parole del centrocampista riguardo l'attaccante francese nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.