Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot: “Gimenez viene criticato, ma dà il 100% in allenamento e in partita. Gli basterà …”

ULTIME MILAN NEWS

Rabiot: “Gimenez viene criticato, ma dà il 100% in allenamento e in partita. Gli basterà …”

Milan, Rabiot: 'Gimenez ha la mentalità giusta, gli basterà solo ...'
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Santiago Gimenez, attaccante rossonero. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Cosa ne pensa Adrien Rabiot del suo campago di nazionale e al Milan Nkunku? "È un ottimo giocatore, efficace sotto porta, tecnicamente forte, che va in profondità e rientra. Allegri è felice di averlo. È un’arma offensiva in più che conterà molto nella lotta per lo scudetto. È arrivato un po’ fuori forma, gli serve un po’ di tempo per ritrovarla, ma ha già mostrato cose interessanti", queste le parole del centrocampista riguardo l'attaccante francese nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Rabiot: "Gimenez ha la mentalità giusto, in tanti lo criticano, ma dà tutto". Cosa gli serve?

—  

Rabiot ha parlato anche dell'attacco in generale: "Un reparto ricco di profili diversi: Pulisic, lo stesso Leao, e anche Gimenez, che in tanti criticano, ma Santi è uno che dà il 100% in allenamento e in partita".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare alla ricerca del talento. Sfida la Juventus? L'esperto: "Si monitora ...">>>

Parole molto importanti per Santiago Gimenez: "Ha la mentalità giusta, gli basterà solo sbloccarsi. In generale il Milan è un’ottima squadra, magari solo un po’ corta in difesa, in caso di infortuni".

 

Leggi anche
Santini sentenzia: “Leao è un mix tra Balotelli e Cassano. Il problema per Allegri...
Rabiot: “Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici. Sullo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA