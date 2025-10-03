Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, per il suo compleanno - da anni ormai - si regala una Ferrari. Nessuna eccezione anche questo 3 ottobre 2025, per i suoi 44 anni
Nato a Malmö (Svezia) il 3 ottobre 1981, oggi Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, festeggia il suo 44esimo compleanno. Che era iniziato già bene, in mattinata, con il ritiro di un riconoscimento per meriti sportivi. E che, a quanto pare, sta proseguendo ancora meglio.
Ibrahimovic, infatti, ha rispettato anche in questo venerdì 3 ottobre 2025 la tradizione che lo vede regalarsi una Ferrari ad ogni suo compleanno: una storia, questa, che va avanti da anni. Un 'presente' che Ibra si dedica, ogni dodici mesi, per coltivare la sua passione per le auto di lusso.