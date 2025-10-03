Pianeta Milan
Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, per il suo compleanno - da anni ormai - si regala una Ferrari. Nessuna eccezione anche questo 3 ottobre 2025, per i suoi 44 anni
Nato a Malmö (Svezia) il 3 ottobre 1981, oggi Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, festeggia il suo 44esimo compleanno. Che era iniziato già bene, in mattinata, con il ritiro di un riconoscimento per meriti sportivi. E che, a quanto pare, sta proseguendo ancora meglio.

Ibrahimovic, infatti, ha rispettato anche in questo venerdì 3 ottobre 2025 la tradizione che lo vede regalarsi una Ferrari ad ogni suo compleanno: una storia, questa, che va avanti da anni. Un 'presente' che Ibra si dedica, ogni dodici mesi, per coltivare la sua passione per le auto di lusso.

Come si può apprezzare dal post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram', anche stavolta Zlatan ha scelto il meglio per la sua auto-celebrazione nel suo giorno speciale. Il parco macchine di Ibrahimovic sfiora i 10 milioni di euro!

