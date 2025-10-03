Sia Ibrahimovic sia Agostini hanno ricevuto un riconoscimento per meriti sportivi. Per l'ex bomber scandinavo, senza dubbio, un bel modo di trascorrere le prime ore del suo compleanno. Vedremo poi in giornata se, come da tradizione, Ibra si sarà regalato o meno un'altra auto di lusso.
In totale, da calciatore rossonero, Ibrahimovic - che in carriera ha anche indossato le maglie di Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy - ha disputato 163 partite, segnato 93 gol e fornito 35 assist.
