Milan, importante riconoscimento per Ibrahimovic nel giorno del suo 44° compleanno

Milan, importante riconoscimento per Ibrahimovic nel giorno del suo 44° compleanno
Oggi Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, compie 44 anni. L'ex attaccante rossonero ha festeggiato di fatto il suo compleanno in mattinata ritirando un premio molto importante. Ecco di cosa si tratta
Quest'oggi, venerdì 3 ottobre 2025, lo svedese Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attuale Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, festeggia il suo 44esimo compleanno.

Milan, un premio per Ibrahimovic

Come ha inaugurato la giornata Ibra? Ritirando un premio! Zlatan, infatti, è stato ospite d'onore della conferenza stampa di presentazione della 'Milano International FICTS Fest 2025'. Insieme a lui, Giacomo Agostini, campione di motociclismo.

Sia Ibrahimovic sia Agostini hanno ricevuto un riconoscimento per meriti sportivi. Per l'ex bomber scandinavo, senza dubbio, un bel modo di trascorrere le prime ore del suo compleanno. Vedremo poi in giornata se, come da tradizione, Ibra si sarà regalato o meno un'altra auto di lusso.

In totale, da calciatore rossonero, Ibrahimovic - che in carriera ha anche indossato le maglie di Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy - ha disputato 163 partite, segnato 93 gol e fornito 35 assist.

