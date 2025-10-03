Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nazionali Milan, Gabbia convocato da Gattuso per le partite dell’Italia: la lista

NAZIONALE

Nazionali Milan, Gabbia convocato da Gattuso per le partite dell’Italia: la lista

Nazionali Milan, Gabbia convocato da Gattuso per le partite dell'Italia: la lista
Matteo Gabbia, classe 1999, difensore del Milan, tra i convocati del Commissario Tecnico della nostra Nazionale, Gennaro Gattuso per le partite dell'Italia contro Estonia e Israele. Ecco l'elenco completo degli Azzurri
Daniele Triolo Redattore 

Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico dell'Italia, ha diramato la lista dei convocati per le partite degli Azzurri contro Estonia (sabato 11 ottobre alle ore 20:45 a Tallinn) e Israele (martedì 14 ottobre alle ore 20:45 a Udine), valide per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Convocato, dopo un anno esatto dall'ultima volta (ottobre 2024), anche Matteo Gabbia, classe 1999, difensore del Milan. Ecco, qui di seguito, l'elenco completo dei convocati del C.T. Gattuso.

LEGGI ANCHE

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham).

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, Yildiz sfida Pulisic: differenze e analogie tra i due fantasisti >>>

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).

Leggi anche
Nazionali Milan, Loftus-Cheek di nuovo convocato dall’Inghilterra: l’elenco completo
Milan, importante riconoscimento per Ibrahimovic nel giorno del suo 44° compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA