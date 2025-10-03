Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nazionali Milan, Loftus-Cheek di nuovo convocato dall’Inghilterra: l’elenco completo

NAZIONALE

Nazionali Milan, Loftus-Cheek di nuovo convocato dall’Inghilterra: l’elenco completo

Nazionali Milan, Loftus-Cheek di nuovo convocato dall'Inghilterra: l'elenco completo
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan classe 1996, è finito nell'elenco dei convocati del Commissario Tecnico Thomas Tuchel per le prossime partite dell'Inghilterra contro Galles e Lettonia, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026
Daniele Triolo Redattore 

Thomas Tuchel, Commissario Tecnico dell'Inghilterra, ha diramato la lista dei convocati per le partite della Nazionale dei 'Tre Leoni' contro Galles (giovedì 9 ottobre alle ore 20:45 a Wembley) e Lettonia (martedì 14 ottobre alle ore 20:45 a Riga), valide per il Gruppo K delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Assenti Jude Bellingham, Phil Foden, Cole Palmer e Noni Madueke per infortunio. È presente, invece, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, del Milan, quale unico giocatore inglese proveniente dal campionato di Serie A. Vediamo, dunque, qui di seguito l'elenco completo dei convocati di Tuchel.

LEGGI ANCHE

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).

Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), EzriKonsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City).

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest),Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa).

LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, Yildiz sfida Pulisic: differenze e analogie tra i due fantasisti >>>

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa).

Leggi anche
Nazionali Milan, Gabbia convocato da Gattuso per le partite dell’Italia: la lista
Milan, importante riconoscimento per Ibrahimovic nel giorno del suo 44° compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA