Thomas Tuchel, Commissario Tecnico dell'Inghilterra, ha diramato la lista dei convocati per le partite della Nazionale dei 'Tre Leoni' contro Galles (giovedì 9 ottobre alle ore 20:45 a Wembley) e Lettonia (martedì 14 ottobre alle ore 20:45 a Riga), valide per il Gruppo K delle qualificazioni ai Mondiali 2026.