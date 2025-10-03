Prima nel biennio 2010-2012, in cui ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e, a livello personale, un titolo di capocannoniere della Serie A. Quindi, dal 2020 al 2023, anno del suo ritiro, con un altro Scudetto nel suo palmarès.
In totale, in rossonero, Ibrahimovic - che in carriera ha anche indossato le maglie di Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy - ha disputato 163 partite, segnato 93 gol e fornito 35 assist.
Dall'11 dicembre 2023 è Senior Advisor di RedBird (fondo statunitense proprietario del Milan) e di Gerry Cardinale, il managing partner dell'hedge fund, per il club rossonero. Tanti auguri Zlatan!
