Compleanno Ibrahimovic, gli auguri del Milan e un viaggio nella sua carriera in rossonero

Milan, auguri a Ibrahimovic per il 44° compleanno: 'Campione e leader dentro e fuori dal campo'
Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, festeggia il suo 44° compleanno. Ecco il video di auguri del Diavolo sui social per lo...
Nato a Malmö (Svezia) il 3 ottobre 1981, oggi Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, festeggia il suo 44° compleanno: il club rossonero gli ha fatto gli auguri tramite un video pubblicato sui propri canali social ufficiali.

"Un campione e un leader dentro e fuori dal campo", recita la didascalia del video di auguri per Ibrahimovic. Il quale, lo ricordiamo, nel Milan ha giocato - da calciatore - in due epoche differenti della sua straordinaria carriera.

Prima nel biennio 2010-2012, in cui ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e, a livello personale, un titolo di capocannoniere della Serie A. Quindi, dal 2020 al 2023, anno del suo ritiro, con un altro Scudetto nel suo palmarès.

In totale, in rossonero, Ibrahimovic - che in carriera ha anche indossato le maglie di Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy - ha disputato 163 partite, segnato 93 gol e fornito 35 assist.

Dall'11 dicembre 2023 è Senior Advisor di RedBird (fondo statunitense proprietario del Milan) e di Gerry Cardinale, il managing partner dell'hedge fund, per il club rossonero. Tanti auguri Zlatan!

