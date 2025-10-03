Prima nel biennio 2010-2012 , in cui ha vinto uno Scudetto , una Supercoppa Italiana e, a livello personale, un titolo di capocannoniere della Serie A . Quindi, dal 2020 al 2023 , anno del suo ritiro, con un altro Scudetto nel suo palmarès.

In totale, in rossonero, Ibrahimovic - che in carriera ha anche indossato le maglie di Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy - ha disputato 163 partite, segnato 93 gol e fornito 35 assist.