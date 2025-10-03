È in arrivo la sesta giornata del campionato di Serie A . Anche questa volta, la partita di cartello coinvolge il Milan . I rossoneri di Massimiliano Allegri , dopo la vittoria contro il Napoli , sono attesi dalla sfida in trasferta contro la Juventus , all'Allianz Stadium. Durante 'Le Foot Toujours', programma di 'Cronache di Spogliatoio', Stefano Ferrè ha fatto la sua previsione sul match, ponendo l'accento sul piano tattico della gara.

La previsione di Ferrè: "Secondo me partono alla pari. Sarà una partita interessante dal punto di vista tattico. A mio parere sono entrambe squadre che si esaltano con il campo davanti. La Juventus – per esempio contro l’Inter – ha fatto delle ripartenze con un cinismo. Da capire, però, chi delle due farà la partita. Mi stuzzica vedere quale squadra terrà di più il pallone, proverà a invadere di più la metà campo avversaria. Se devo fare una previsione, mi aspetto che succederà esattamente quello che è successo nelle ultime partite della Juventus. Mi aspetto un batti e ribatti di transizioni, anche artificiali, di ricerca di stanare l’avversario per andare in verticale".