Nel secondo turno della League Phase di Europa League l'ex Milan Olivier Giroud ha vinto per 0-1 con il suo Lille contro la Roma di Gasperini. 62 minuti in campo per 'Oli'
I tifosi del Milan ricorderanno sempre con grandissimo affetto Olivier Giroud. Il centravanti francese ha vissuto tre anni stupendi con i colori rossoneri addosso. Al primo anno ha anche vinto lo Scudetto, il diciannovesimo della storia del club. Alla fine della stagione 2023/24, salutando il Milan, ha deciso di andare in MLS, al Los Angeles FC. Ci ha messo ben poco, però, a stancarsi di un calcio meno competitivo come quello statunitense. Ecco che quest'estate, allora, ha deciso di tornare in Europa. Più precisamente, di tornare nella sua Francia, per vestire la maglia del Lille. Nonostante i 39 anni appena compiuti, la forma fisica e il rendimento in campo restano ancora invidiabili. Lo dimostra il suo inizio di stagione: finora ha collezionato 7 presenze e 3 gol tra Ligue 1 ed Europa League. Da poco ha finito di giocare l'ultima di queste partita, contro la Roma in Europa League (ecco cosa ha detto alla vigilia del match).
Roma-Lille 0-1, 62 minuti in campo per Giroud
Oggi, nella vittoria esterna sul campo della Roma, Oliver Giroud è partito da titolare e ha giocato per 62 minuti, quando è stato sostituito da Igamane. Inoltre, ha indossato la fascia da capitano. In poco tempo l'ex Milan è diventato già leader della squadra, grazie alla sua esperienza e alla sua professionalità.