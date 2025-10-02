I tifosi del Milan ricorderanno sempre con grandissimo affetto Olivier Giroud. Il centravanti francese ha vissuto tre anni stupendi con i colori rossoneri addosso. Al primo anno ha anche vinto lo Scudetto, il diciannovesimo della storia del club. Alla fine della stagione 2023/24, salutando il Milan, ha deciso di andare in MLS, al Los Angeles FC. Ci ha messo ben poco, però, a stancarsi di un calcio meno competitivo come quello statunitense. Ecco che quest'estate, allora, ha deciso di tornare in Europa. Più precisamente, di tornare nella sua Francia, per vestire la maglia del Lille. Nonostante i 39 anni appena compiuti, la forma fisica e il rendimento in campo restano ancora invidiabili. Lo dimostra il suo inizio di stagione: finora ha collezionato 7 presenze e 3 gol tra Ligue 1 ed Europa League. Da poco ha finito di giocare l'ultima di queste partita, contro la Roma in Europa League (ecco cosa ha detto alla vigilia del match).