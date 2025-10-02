Il sito ufficiale del Milan comunica tutti gli impegni ufficiali del settore giovanile rossonero durante il prossimo weekend

Il primo fine settimana di ottobre porta con sé un ricchissimo programma di partite per le squadre del nostro Settore Giovanile. A spiccare sono le tante sfide - ben quattro - contro il Monza: dalla Primavera maschile (allo Sportitalia Village di Carate Brianza) a Under 18, Under 16 e Under 15 al PUMA House of Football. In casa anche diverse Under femminili (su tutte la Primavera, che riceve il Cesena) in un weekend che proporrà complessivamente 16 partite, di cui 9 al sabato.