Determinanti sono stati i risultati ottenuti dalle italiane: tre vittorie su quattro con un pareggio, quello della Juventus, sono riuscite ad aumentare le posizioni e a ridurre, di conseguenza, il distacco dalle altre nazioni. L'Italia, ora come ora, guarda sempre di più al secondo posto nel ranking, che permetterebbe un accesso extra in Champions League nella prossima edizione. La strada, ovviamente, è ancora molto lunga e tortuosa: siamo solamente all'inizio e molto dipenderà dalla continuità delle big italiane e dai risultati collezionati. Se si continua su questa riga, il futuro non può che essere roseo.