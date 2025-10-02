L'ottima settimana europea delle squadre italiane porta finalmente i primi frutti per quanto riguarda il ranking UEFA e la corsa al 5 posto in Champions League per la prossima stagione. Dopo la seconda giornata di Coppa, l'Italia è riuscita a guadagnare ben due posizioni in classifica, passando così dall'ottavo posto al sesto.
Ranking UEFA: l’Italia sale di posizione, ecco la classifica completa
Determinanti sono stati i risultati ottenuti dalle italiane: tre vittorie su quattro con un pareggio, quello della Juventus, sono riuscite ad aumentare le posizioni e a ridurre, di conseguenza, il distacco dalle altre nazioni. L'Italia, ora come ora, guarda sempre di più al secondo posto nel ranking, che permetterebbe un accesso extra in Champions League nella prossima edizione. La strada, ovviamente, è ancora molto lunga e tortuosa: siamo solamente all'inizio e molto dipenderà dalla continuità delle big italiane e dai risultati collezionati. Se si continua su questa riga, il futuro non può che essere roseo.
Ecco, di seguito, la classifica del ranking:
