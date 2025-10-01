Giroud: “Allegri fa un bel lavoro e i giocatori stanno bene. Spero che il Milan vinca un trofeo!”

Sul Milan: "Ho parlato con alcuni miei ex compagni, con alcuni fisioterapisti... Allegri per forza fa un bel lavoro e i giocatori penso che con il 3-5-2 si trovino bene. Spero che facciano una grande stagione, migliore dell'anno scorso perché voglio vedere il Milan in Champions o in Europa League. In bocca al lupo a tutti, spero vincano un trofeo"

Su come faccia ad essere ancora così decisivo a 39 anni:"Provo a dormire bene, a prendermi il tempo per recuperare, mangiare bene... Uno stile di vita sano, provo a essere professionista, questo è il segreto della longevità, fare attenzione a tutti i dettagli perché il nostro corpo deve essere un santuario che dobbiamo proteggere. Poi c'è la motivazione e la determinazione di giocare. Parlai con Ibra quando arrivai al Milan, per lui era la stessa cosa".