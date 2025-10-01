Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Giroud: “Allegri fa un bel lavoro e i giocatori stanno bene. Spero che il Milan vinca un trofeo!”

INTERVISTE

Giroud: “Allegri fa un bel lavoro e i giocatori stanno bene. Spero che il Milan vinca un trofeo!”

Compleanno Giroud, il Milan lo omaggia sui social con i gol e i migliori momenti in rossonero
Nella giornata di domani, l'ex giocatore del Milan Olivier Giroud sfiderà la Roma in Europa League: le sue prole in conferenza stampa
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di domani, l'ex giocatore del Milan Olivier Giroud sfiderà la Roma in Europa League. L'attaccante francese, in conferenza stampa, ha parlato della sua esperienza in Serie A al servizio del Milan, svelando come abbia dato il meglio di se in Italia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Giroud: "Spero che il Milan vinca un trofeo quest'anno"

—  

Come sta? Ha portato la sua esperienza nello spogliatoio?

"Io mi sento sempre positivo. Abbiamo preparato bene questa partita, abbiamo visto molti video della Roma. Veniamo da una sconfitta, ma vogliamo fare bene. Metto la mia esperienza a disposizione dei giovani. Lo faccio da inizio stagione".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Gabbia: dal prestito al Villarreal a leder difensivo con il Milan. Può diventare un pilastro

Sul Milan: "Ho parlato con alcuni miei ex compagni, con alcuni fisioterapisti... Allegri per forza fa un bel lavoro e i giocatori penso che con il 3-5-2 si trovino bene. Spero che facciano una grande stagione, migliore dell'anno scorso perché voglio vedere il Milan in Champions o in Europa League. In bocca al lupo a tutti, spero vincano un trofeo"

Su come faccia ad essere ancora così decisivo a 39 anni:"Provo a dormire bene, a prendermi il tempo per recuperare, mangiare bene... Uno stile di vita sano, provo a essere professionista, questo è il segreto della longevità, fare attenzione a tutti i dettagli perché il nostro corpo deve essere un santuario che dobbiamo proteggere. Poi c'è la motivazione e la determinazione di giocare. Parlai con Ibra quando arrivai al Milan, per lui era la stessa cosa".

Leggi anche
Galli: “San Siro? Dispiace dal punto di vista emotivo, ma si va verso...
Mussa: “Chi vedo in coppia con Pulisic? L’impressione che abbia più senso …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA