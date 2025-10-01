Milan, chi in attacco con Pulisic? Mussa: 'Ha più senso ...'

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione: i rossoneri sono in testa alla classifica (con Napoli e Roma) con 12 punti e quattro vittoria di fila in campionato. Uno dei mattatori è Pulisic: contro il Napoli un gol e un assist con un primo tempo spaziale. L'attaccante rossonero, nel nuovo ruolo da seconda punta nel 3-5-2 di Allegri, è più vicino alla porta e sta segnando con continuità: 6 gol e due assist in 7 partite.
Mussa: "Chi vedo in coppia con Pulisic? L'impressione che abbia più senso …"
Mussa: “Chi vedo in coppia con Pulisic? L’impressione che abbia più senso …”
L'allenatore Giovanni Mussa è intervenuto nel pomeriggio di Tmw Radio parlando del Milan: chi in attacco con Pulisic? Ecco il suo pensiero
Milan, chi in attacco con Pulisic? Parla Mussa—
Un titolare dell'attacco del Milan è chiaro, ma chi giocherà al suo fianco? Leao è tornato in campo, mentre Nkunku sale di condizione. L'allenatore Giovanni Mussa è intervenuto nel pomeriggio di Tmw Radio parlando proprio delle possibili scelte in attacco di Allegri: "Di certo ha esperienza e l'impressione è che abbia più senso mettere un giocatore come Gimenez in una partita chiusa, mentre Leao in una gara più aperta".
Mussa continua: "Ovviamente queste sono riflessioni da fare nel breve periodo, poi bisognerebbe vedere nel lungo".
