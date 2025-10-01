Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Corvino su Camarda: “Ha in senso del gol, credo che sia uno destinato a vincere”

INTERVISTE

Corvino su Camarda: “Ha in senso del gol, credo che sia uno destinato a vincere”

Corvino su Camarda: “Ha in senso del gol, credo che sia uno destinato a vincere” - immagine 1
Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato del giovane Francesco Camarda, di proprietà del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, è stato intervistato dai microfoni di Radio Rai Gr Parlamento, dove ha parlato del giovane Francesco Camarda, in prestito ai pugliesi ma di proprietà del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Corvino: "Camarda è un attaccante completo. La qualità non ha età"

—  

"La qualità non ha età. Credo che sia uno destinato a vincere, perché sembra un cavallo di razza. È italiano, e gli italiani bravi ci sono, anche se non quanti ne servirebbero in un campionato come la Serie A. Francesco è un attaccante completo: pur essendo strutturato, cosa che fa pensare a un centravanti d’area di rigore, la sua mobilità e lo strappo gli permettono anche di partire da lontano. Ha senso del gol, colpisce bene di testa e ha i tempi giusti". 

LEGGI ANCHE

Sulla formula in prestito: "Se Francesco farà bene saremo tutti premiati. Il Lecce, che ha creduto fortemente in lui; il Milan, che ha mandato a valorizzare un suo patrimonio; e il ragazzo, che si misura in un campionato importante".

LEGGI ANCHE: Gabbia: dal prestito al Villarreal a leder difensivo con il Milan. Può diventare un pilastro

Sulla sua soddisfazione personale"Mi sento orgoglioso perché Camarda ha battuto il record di un altro giovane che ho scoperto io, Bojinov, che debuttò e segnò sempre contro il Bologna. Quando vedi un ragazzo di 17 anni che fa gol in Serie A, provi tanta soddisfazione"

Leggi anche
Squeri: “L’idea di un centro per le giovanili del Milan è di grande interesse”
Impallomeni: “Lewandowski? Non dimostra l’età che ha, è un acquisto che ci può...

© RIPRODUZIONE RISERVATA