Corvino su Camarda: “Ha in senso del gol, credo che sia uno destinato a vincere”

Sulla formula in prestito: "Se Francesco farà bene saremo tutti premiati. Il Lecce, che ha creduto fortemente in lui; il Milan, che ha mandato a valorizzare un suo patrimonio; e il ragazzo, che si misura in un campionato importante".
LEGGI ANCHE: Gabbia: dal prestito al Villarreal a leder difensivo con il Milan. Può diventare un pilastro
Sulla sua soddisfazione personale: "Mi sento orgoglioso perché Camarda ha battuto il record di un altro giovane che ho scoperto io, Bojinov, che debuttò e segnò sempre contro il Bologna. Quando vedi un ragazzo di 17 anni che fa gol in Serie A, provi tanta soddisfazione"
© RIPRODUZIONE RISERVATA