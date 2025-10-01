Corvino su Camarda: “Ha in senso del gol, credo che sia uno destinato a vincere”

Corvino: "Camarda è un attaccante completo. La qualità non ha età"

"La qualità non ha età. Credo che sia uno destinato a vincere, perché sembra un cavallo di razza. È italiano, e gli italiani bravi ci sono, anche se non quanti ne servirebbero in un campionato come la Serie A. Francesco è un attaccante completo: pur essendo strutturato, cosa che fa pensare a un centravanti d’area di rigore, la sua mobilità e lo strappo gli permettono anche di partire da lontano. Ha senso del gol, colpisce bene di testa e ha i tempi giusti".