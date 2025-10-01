Milan, Impallomeni: 'Lewandowski? Non dimostra ...'. Chi con Pulisic?

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dell'attacco del Milan presente e futuro: ecco il parere sulle voci su Lewandowski a TMW Radio

E' ancora relativamente presto per parlare di possibili colpi di calciomercato per gennaio o per la prossima stagione, ma le voci intorno a Milan iniziano ad essere molto interessanti. 'Sport' parla di un possibile interessante rossonero per Robert Lewandowski. L'attaccante potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero. Ci sarebbe stati i primi contatti tra Tare e il suo agente: "Non dimostra l'età che ha, è un acquisto che ci può stare", questo il secco parere di Impallomeni sul possibile colpo del Milan.