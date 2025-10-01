Milan, Impallomeni: 'Lewandowski? Non dimostra ...'. Chi con Pulisic?

Il Milan, dopo la vittoria contro il Napoli, si prepara anche per la trasferta di domenica sera contro la Juventus. Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato anche dei rossoneri durante Maracanà di TMW Radio: "Mi aspetto Gimenez, con Leao in corsa". Questo il parere di Impallomeni sul possibile compagno di reparto di Pulisic.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Impallomeni: “Lewandowski? Non dimostra l’età che ha, è un acquisto che ci può stare”
ULTIME MILAN NEWS
Impallomeni: “Lewandowski? Non dimostra l’età che ha, è un acquisto che ci può stare”
Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dell'attacco del Milan presente e futuro: ecco il parere sulle voci su Lewandowski a TMW Radio
Milan, Impallomeni sul possibile colpo Lewandowski—
E' ancora relativamente presto per parlare di possibili colpi di calciomercato per gennaio o per la prossima stagione, ma le voci intorno a Milan iniziano ad essere molto interessanti. 'Sport' parla di un possibile interessante rossonero per Robert Lewandowski. L'attaccante potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero. Ci sarebbe stati i primi contatti tra Tare e il suo agente: "Non dimostra l'età che ha, è un acquisto che ci può stare", questo il secco parere di Impallomeni sul possibile colpo del Milan.
Ovviamente sono solo voci al momento e servirebbero diversi incastri, specialmente sull'ingaggio della punta polacca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA