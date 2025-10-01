Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Tresoldi: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan, sono un tifoso rossonero”

INTERVISTE

Tresoldi: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan, sono un tifoso rossonero”

Il papà di Tresoldi: 'È un grande tifoso del Milan. Già da bambino ...'
Nicolò Tresoldi, calciatore del Club Brugge, nel post partita contro l'Atalanta ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nicolò Tresoldi, calciatore del Club Brugge, nel post partita contro l'Atalanta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset. Tra le sue parole, spiccano quelle rilasciate sul Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Tresoldi: "Seguo tanto il Milan, sono un tifoso! Un giorno vorrei..."

—  

Che emozioni ha provato:

"Una partita speciale, mio papà ha giocato qua e la famiglia di mia mamma è di Bergamo. Già dal sorteggio mi batteva il cuore. L'obiettivo era godermela, ci sono riuscito anche se volevamo portare a casa almeno un punto".

LEGGI ANCHE

Se pensa alla Nazionale, dato che in tribuna era presente Gattuso: "Domanda difficile… Ho preso il passaporto tedesco, sono felice del percorso che sto facendo con la Nazionale tedesca. Da tifoso milanista sono felice che ci fosse Gattuso in tribuna, non è una cosa su cui mi faccio troppi pensieri. Fa piacere se persone così vengono a vedermi, significa che sto facendo bene e il resto si vedrà"

Se sogna di giocare in Serie A:

"Sono molto contento della scelta fatta di venire qua, è una società seria che punta tanto sui giovani e anche ieri ce ne erano tanti in campo. Questa è una cosa bella, ovviamente seguo molto il calcio italiano. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan, da tifoso rossonero quale sono seguo tanto il Milan".

Sulla famiglia in tribuna:"E' la mia prima partita in Italia da quando avevo 12 anni… Non era una partita normale, torno sempre volentieri in ITalia. Poi giocare a Bergamo, era la prima volta che i miei nonni e le mie zie potevano vedermi dal vivo. E' stata speciale".

LEGGI ANCHE: Leao: ora serve l’ultimo passo. Con Allegri puoi svoltare a una condizione

Come ha visto l'Atalanta?

"Hanno una squadra forte che può fare molto bene, a noi fa male perché eravamo in vantaggio e poi abbiamo preso due gol stupidi. Ma questo è il calcio, domenica affronteremo la prima in classifica e vogliamo reagire".

Leggi anche
Ivkovic (vice CT croato): “Modric merita un monumento. Tra i 10 più forti della storia”
Zazzaroni: “Dire che Allegri si è evoluto è una cavolata”. Esposito o Camarda?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA