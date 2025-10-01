Tresoldi: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan, sono un tifoso rossonero”

Se pensa alla Nazionale, dato che in tribuna era presente Gattuso: "Domanda difficile… Ho preso il passaporto tedesco, sono felice del percorso che sto facendo con la Nazionale tedesca. Da tifoso milanista sono felice che ci fosse Gattuso in tribuna, non è una cosa su cui mi faccio troppi pensieri. Fa piacere se persone così vengono a vedermi, significa che sto facendo bene e il resto si vedrà"

Se sogna di giocare in Serie A:

"Sono molto contento della scelta fatta di venire qua, è una società seria che punta tanto sui giovani e anche ieri ce ne erano tanti in campo. Questa è una cosa bella, ovviamente seguo molto il calcio italiano. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan, da tifoso rossonero quale sono seguo tanto il Milan".

Sulla famiglia in tribuna:"E' la mia prima partita in Italia da quando avevo 12 anni… Non era una partita normale, torno sempre volentieri in ITalia. Poi giocare a Bergamo, era la prima volta che i miei nonni e le mie zie potevano vedermi dal vivo. E' stata speciale".

Come ha visto l'Atalanta?

"Hanno una squadra forte che può fare molto bene, a noi fa male perché eravamo in vantaggio e poi abbiamo preso due gol stupidi. Ma questo è il calcio, domenica affronteremo la prima in classifica e vogliamo reagire".