Ha fatto e sta facendo tanto discutere il nuovo Milan di Massimiliano Allegri: dopo le prime vittorie in campionato, specialmente quella contro il Napoli, la domanda che si legge spesso è: Allegri si è evoluto? E' cambiato? "Dire che si è evoluto è una cavolata. Lui conosce il calcio come pochissimi, ha intuizioni, ed è un semplificatore nelle idee". Parla così il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio.