Il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato anche di Massimiliano Allegri, del Milan e di Camarda. Ecco le sue parole
Ha fatto e sta facendo tanto discutere il nuovo Milan di Massimiliano Allegri: dopo le prime vittorie in campionato, specialmente quella contro il Napoli, la domanda che si legge spesso è: Allegri si è evoluto? E' cambiato? "Dire che si è evoluto è una cavolata. Lui conosce il calcio come pochissimi, ha intuizioni, ed è un semplificatore nelle idee". Parla così il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio.
Milan, Zazzaroni su Allegri e Camarda
Il giornalista continua: "So come lavora, lui ha cambiato Modric. All'interno delle sue idee, se hai giocatori di qualità, di esperienza, giochi un calcio più fluido. Se giochi con Locatelli, fai un calcio più difensivo. Se hai Pulisic, hai soluzioni diverse davanti. Ha visto che mancavano uomini e ha spinto per Rabiot". Zazzaroni ha un parere chiaro: "Se il Milan vincesse lo Scudetto farebbe un'impresa".