Breda: “Lewandowski al Milan? Sono giocatori abituati a vincere. L’età non è il massimo ma …”

Tare studia il colpo di calciomercato? Lewandowski potrebbe essere un'opzione per la prossima stagione del Milan. Ecco il parere di Breda a TMW Radio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Come riportato da 'Sport', il Milan sarebbe molto interessato a Roberto Lewandowski, attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona. Ci sarebbe già stato un contatto tra Tare e l'agente del polacco per capire la fattibilità dell'operazione. A parlare di questo argomento è stato l'allenatore Roberto Breda. Ecco il suo parere durante Maracanà, di TMW Radio.

Breda sul possibile arrivo di Lewandowski al Milan 

—  

"Il Milan ha guardato al presente scegliendo Allegri e la rosa. E si guarda al risultato, se si pensa anche a Lewandowski". Quale è il parere dell'allenatore sull'eventuale arrivo del polacco in rossonero? "Ci sta, sono persone che portano qualità e mentalità, sono giocatori abituati a vincere. L'età non è il massimo ma Modric è l'esempio di quello che dico".

Ricordiamo che al momento sono solo rumors quello che riguardano Lewandowski. Vedremo se ci saranno novità importanti nelle prossime settimane. Servirebbe comunque uno sforzo importante del polacco che dovrebbe rinunciare al sui stipendio faraonico odierno (33 milioni lordi a stagione) per vestire la maglia rossonera.

