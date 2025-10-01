Come riportato da 'Sport', il Milan sarebbe molto interessato a Roberto Lewandowski , attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona. Ci sarebbe già stato un contatto tra Tare e l'agente del polacco per capire la fattibilità dell'operazione. A parlare di questo argomento è stato l'allenatore Roberto Breda . Ecco il suo parere durante Maracanà, di TMW Radio.

Breda sul possibile arrivo di Lewandowski al Milan

"Il Milan ha guardato al presente scegliendo Allegri e la rosa. E si guarda al risultato, se si pensa anche a Lewandowski". Quale è il parere dell'allenatore sull'eventuale arrivo del polacco in rossonero? "Ci sta, sono persone che portano qualità e mentalità, sono giocatori abituati a vincere. L'età non è il massimo ma Modric è l'esempio di quello che dico".