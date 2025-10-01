Milan, Ranocchia: 'Si vede l'impronta di Allegri, rispetto all'anno scorso ...'

Pianeta Milan
Adrea Ranocchia ha parlato di queste prime partite del campionato di Serie A: nelle sue parole a TMW anche un pensiero sul Milan di Allegri. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

L'ex difensore dell'Inter Adrea Ranocchia ha parlato di queste prime partite del campionato di Serie A: "Sono passate solo cinque giornate, è ancor prima di presto. Il Napoli, al netto della sconfitta con il Milan, è una certezza del campionato. Se la giocheranno fino alla fine", parla così l'ex giocatore a 'Tuttomercatoweb'.

Ranocchia sul Milan di Allegri

—  

L'ex difensore continua: "L'Inter anche perché ha sbagliato due campionati ma ha una squadra forte, un tecnico bravo, sarà una bella lotta". Ranocchia passa al Diavolo parlando dell'impatto di Allegri: "Nel Milan si vede già l'impronta di Allegri, rispetto all'anno scorso si nota. Sono compatti, poi hanno Modric e Rabiot in mezzo al campo che sono complementari. Hanno una sola partita a settimana, al termine i km percorsi sono molti meno".

Per il Milan altro test molto importante dopo il Napoli: prima della sosta per le partite delle nazionali, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri giocherà in trasferta contro la Juventus.

