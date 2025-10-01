Milan, Ranocchia: 'Si vede l'impronta di Allegri, rispetto all'anno scorso ...'

L'ex difensore dell'Inter Adrea Ranocchia ha parlato di queste prime partite del campionato di Serie A: "Sono passate solo cinque giornate, è ancor prima di presto. Il Napoli, al netto della sconfitta con il Milan, è una certezza del campionato. Se la giocheranno fino alla fine", parla così l'ex giocatore a 'Tuttomercatoweb'.

Ranocchia sul Milan di Allegri

L'ex difensore continua: "L'Inter anche perché ha sbagliato due campionati ma ha una squadra forte, un tecnico bravo, sarà una bella lotta". Ranocchia passa al Diavolo parlando dell'impatto di Allegri: "Nel Milan si vede già l'impronta di Allegri, rispetto all'anno scorso si nota. Sono compatti, poi hanno Modric e Rabiot in mezzo al campo che sono complementari. Hanno una sola partita a settimana, al termine i km percorsi sono molti meno".