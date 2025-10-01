Juventus-Milan, Pellegatti: 'Tomori a parte. Recupero difficile. In attacco ...'

Leao è tornato in campo contro il Napoli dopo la lunga sosta per l'infortunio contro il Bari. Nkunku, quando ha giocato, ha dato ottimi segnali. Ci saranno cambi in attacco? "In avanti sono sicuro che non ci saranno cambiamenti: Pulisic con Gimenez. Non è ancora il tempo di Leao e Nkunku. Vediamo perché il francese potrebbe mettere in difficoltà i difensori della Juventus", questo il pensiero e le ultime novità da Pellegatti.