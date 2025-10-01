Juventus-Milan, Pellegatti: 'Tomori a parte. Recupero difficile. In attacco ...'

Pianeta Milan
Pellegatti: “Tomori ancora a parte. Difficilmente recupererà”. Quali scelte in attacco?

Carlo Pellegatti fa il punto sul Milan in vista della partita contro la Juventus: il recupero di Tomori e le scelte di Max Allegri in attacco
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il giornalista Carlo Pellegatti fa il punto in vista della partita tra Juventus e Milan: "Tomori si è allenato a parte. Continuo a pensare che difficilmente ci sarà contro la Juventus, soprattutto da titolare", queste le ultime novità sul Diavolo dal video su 'YouTube'.

Juventus-Milan, Tomori e non solo: le ultime da Pellegatti

Pellegatti poi continua con le altre possibili scelte di Allegri: "In questo momento meno si cambia meglio è, ma ci saranno due cambi forzati: Bartesaghi per Estupinan e De Winter per Tomori se non dovesse recuperare".

Leao è tornato in campo contro il Napoli dopo la lunga sosta per l'infortunio contro il Bari. Nkunku, quando ha giocato, ha dato ottimi segnali. Ci saranno cambi in attacco? "In avanti sono sicuro che non ci saranno cambiamenti: Pulisic con Gimenez. Non è ancora il tempo di Leao e Nkunku. Vediamo perché il francese potrebbe mettere in difficoltà i difensori della Juventus", questo il pensiero e le ultime novità da Pellegatti.

