Milan, Pastore: 'Un paragone per Modric? Come van Bommel'. Il motivo

Altra discussione intorno al Milan e in particolare sull'impatto immediato che ha avuto Luka Modric sui rossoneri e sulla Serie A. Marco Cattaneo, giornalista e conduttore del podcast 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio', parla di tre accostamenti fatti dalla chat per Modric: uno con Pirlo per la tecnica, un altro con la scossa del ritorno di Ibrahimovic, un terzo con l'arrivo di van Bommel in rossonero.