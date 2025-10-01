Milan, Pastore: 'Un paragone per Modric? Come van Bommel'. Il motivo

Altra discussione intorno al Milan e in particolare sull'impatto immediato che ha avuto Luka Modric sui rossoneri e sulla Serie A. Marco Cattaneo, giornalista e conduttore del podcast 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio', parla di tre accostamenti fatti dalla chat per Modric: uno con Pirlo per la tecnica, un altro con la scossa del ritorno di Ibrahimovic, un terzo con l'arrivo di van Bommel in rossonero.
Il giornalista Giuseppe Pastore paragona l'impatto di Luka Modric con il Milan con quello di van Bommel nell'anno dello Scudetto con Allegri. Ecco le sue parole
Proprio sull'ex centrocampista olandese parla il giornalista Giuseppe Pastore: "Lui arriva a gennaio, con Pirlo fermo per problemi fisici e un Milan con problemi a centrocampo. Giocarono Merkel, Strasser. Arriva un van Bommel dal Bayern Monaco che sembrava bollito. Diventa subito titolare e non esce mai giocando un grande anno e mezzo al Milan. Per la rapidità con cui si è inserito Modric in un Milan molto più scarso rispetto a quello del 2011. Van Bommel fu determinante per quello Scudetto".
Vedremo se Modric sarà determinante anche per la partita del Milan contro la Juventus.
