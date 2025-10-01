Milan, Rabiot ti cambia la difesa? C'è un dato davvero sorprendente

Milan, Rabiot è arrivato l'ultimo giorno del calciomercato estivo ed è stato un innesto da subito fondamentale. Allegri non ci ha pensato un attimo e lo ha schierato da titolare contro il Bologna con due allenamenti sulle gambe con la squadra. Da quel momento il francese non è mai uscito dal campo e finora ha solo vinto con la maglia del Milan.

Vediamo cosa dicono i numeri: senza Rabiot il Milan ha giocato le prime tre partite stagionali contro il Bari in Coppa Italia, contro Cremonese e Lecce in Serie A. Due vittorie e una sconfitta per i rossoneri. Nelle altre 4 con in campo Rabiot 4 vittorie. Due porte inviolate senza il francese, 3 con il francese. Se guardiamo i palloni recuperati dalla squadra e i contrasti siamo più o meno lì. Con Rabiot salgono i contatti dell'avversario nell'area di rigore. Le grandi occasioni a partite concesse sono simili e si attestato sulla mezza occasione di media. I due dati che fanno davvero impressione sono i gol subiti e i tiri concessi, ma su quest'ultimo dato c'è da fare un chiarimento. I gol subiti con Rabiot in campo crollano a 0.25 di media a partita, senza salgono a 0.67 a partita. Una differenza sostanziale con il francese in campo. Differenza che c'è anche con i tiri subiti: 5.67 di media senza il centrocampista in campo, 9.00 con Rabiot in campo. Come detto, questo dato è da chiarire: influisce pesantemente Milan-Napoli in cui i partenopei hanno tirato 19 volte visto che i rossoneri sono rimasti in dieci per un tempo praticamente.