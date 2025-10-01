Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Rabiot impatto devastante: come è cambiata la difesa con lui in campo? I numeri dicono che …

ULTIME MILAN NEWS

Rabiot impatto devastante: come è cambiata la difesa con lui in campo? I numeri dicono che …

Milan, Rabiot ti cambia la difesa? C'è un dato davvero sorprendente
Milan, Rabiot ha avuto un impatto clamoroso sulla squadra di Massimiliano Allegri: quanto influenza il suo arrivo in difesa? Ecco l'analisi dei numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Rabiot è arrivato l'ultimo giorno del calciomercato estivo ed è stato un innesto da subito fondamentale. Allegri non ci ha pensato un attimo e lo ha schierato da titolare contro il Bologna con due allenamenti sulle gambe con la squadra. Da quel momento il francese non è mai uscito dal campo e finora ha solo vinto con la maglia del Milan.

Milan, Rabiot e l'impatto in difesa

—  

Ecco i numeri difensivi di questo inizio stagionale del Milan grazie a Opta e Sofascore per Pianeta Milan.

Vediamo cosa dicono i numeri: senza Rabiot il Milan ha giocato le prime tre partite stagionali contro il Bari in Coppa Italia, contro Cremonese e Lecce in Serie A. Due vittorie e una sconfitta per i rossoneri. Nelle altre 4 con in campo Rabiot 4 vittorie. Due porte inviolate senza il francese, 3 con il francese. Se guardiamo i palloni recuperati dalla squadra e i contrasti siamo più o meno lì. Con Rabiot salgono i contatti dell'avversario nell'area di rigore. Le grandi occasioni a partite concesse sono simili e si attestato sulla mezza occasione di media. I due dati che fanno davvero impressione sono i gol subiti e i tiri concessi, ma su quest'ultimo dato c'è da fare un chiarimento. I gol subiti con Rabiot in campo crollano a 0.25 di media a partita, senza salgono a 0.67 a partita. Una differenza sostanziale con il francese in campo. Differenza che c'è anche con i tiri subiti: 5.67 di media senza il centrocampista in campo, 9.00 con Rabiot in campo. Come detto, questo dato è da chiarire: influisce pesantemente Milan-Napoli in cui i partenopei hanno tirato 19 volte visto che i rossoneri sono rimasti in dieci per un tempo praticamente.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Tare ci prova: clamorosa novità su Lewandowski. Pronto il ‘Modric-bis’? E l’ostacolo stipendio … >>>

Dato che va a dare ancora più importanza ai gol subiti bassissimi con Rabiot in campo. L'impatto del francese sul Milan è stato importantissimo in attacco e in difesa e questi numeri lo certificano. Vedremo come si comporterà il Milan contro la Juventus senza Estupinan (squalificato) e con il rischio di non avere anche Tomori per il problema all'adduttore.

Leggi anche
Juventus, Tudor non convoca due pedine contro il Villareal: tattica in vista del Milan?
Pavlovic: due immagini simbolo che rappresentano il cambio del Milan. Nel nuovo ruolo …

© RIPRODUZIONE RISERVATA