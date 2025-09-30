Milan-Napoli, Pavlovic: in un anno cambia tutto. Due immagini all'apposto

Milan, Pavlovic è uno dei simboli del cambiamento del Diavolo: stessa partita, stagioni diverse e due immagini quasi opposte contro il Napoli. Ecco l'analisi
Milan, Pavlovic è un simbolo del cambio repentino dei rossoneri da quando è arrivato Allegri sulla panchina del Diavolo. Parliamo ancora della partita contro il Napoli e prendiamo due immagini: la prima, la corsa e l'inserimento del serbo a sinistra che poi trova Fofana al centro che l'appoggia a Pulisic per il 2-0 del Milan. Un'immagine molto positiva. Torniamo alla scorsa stagione, sempre Milan-Napoli: una partita quasi all'apposto, visto che il primo tempo si concluse sempre 2-0, ma stavolta per i partenopei. Anche qui Pavlovic fu un simbolo, ma negativo: spostato fisicamente da Lukaku nell'1-0 del Napoli. Due immagini opposte che rappresentano perfettamente il cambio di rotta che ha subito il Milan in questo inizio stagionale.
Milan, Pavlovic: quante cose cambiano. Da 'dominato' da Lukaku a 'dominatore' a sinistra
Ecco i numeri del difensore centrale contro il Napoli grazie a Opta e Sofascore per Pianeta Milan.
Per Pavlovic 90 minuti in campo con 55 tocchi, un passaggio chiave, 37 passaggi precisi, 3 salvataggi, un contrasto e 3 duelli vinti su quattro. Come possiamo vedere dalla heatmap, Pavlovic ha coperto la fascia sinistra del campo. Il Milan è cambiato molto in pochi mesi e la difesa subisce di meno anche per un centrocampo che fa più filtro. Tutto corrono, tutti sono attenti e i 'buchi' in difesa sono sempre meno. Anche in dieci e contro una squadra come il Napoli, il Diavolo si è difeso molto molto bene, con i pericoli maggiori arrivati da tiri da fuori area. Una stagione può cambiare davvero tutto: Pavlovic lo scorso anno è stato molto incostante con prove ottime contrastate da errori importanti.