Milan-Napoli, Pavlovic: in un anno cambia tutto. Due immagini all'apposto

Milan, Pavlovic è un simbolo del cambio repentino dei rossoneri da quando è arrivato Allegri sulla panchina del Diavolo. Parliamo ancora della partita contro il Napoli e prendiamo due immagini: la prima, la corsa e l'inserimento del serbo a sinistra che poi trova Fofana al centro che l'appoggia a Pulisic per il 2-0 del Milan . Un'immagine molto positiva. Torniamo alla scorsa stagione, sempre Milan-Napol i: una partita quasi all'apposto, visto che il primo tempo si concluse sempre 2-0, ma stavolta per i partenopei. Anche qui Pavlovic fu un simbolo, ma negativo: spostato fisicamente da Lukaku nell'1-0 del Napoli. Due immagini opposte che rappresentano perfettamente il cambio di rotta che ha subito il Milan in questo inizio stagionale.

Per Pavlovic 90 minuti in campo con 55 tocchi, un passaggio chiave, 37 passaggi precisi, 3 salvataggi, un contrasto e 3 duelli vinti su quattro. Come possiamo vedere dalla heatmap, Pavlovic ha coperto la fascia sinistra del campo. Il Milan è cambiato molto in pochi mesi e la difesa subisce di meno anche per un centrocampo che fa più filtro. Tutto corrono, tutti sono attenti e i 'buchi' in difesa sono sempre meno. Anche in dieci e contro una squadra come il Napoli, il Diavolo si è difeso molto molto bene, con i pericoli maggiori arrivati da tiri da fuori area. Una stagione può cambiare davvero tutto: Pavlovic lo scorso anno è stato molto incostante con prove ottime contrastate da errori importanti.