Una volta conclusasi la 5 giornata di Serie A 2025-2026, come di consueto, è ufficialmente uscito il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le decisioni prese nel weekend calcistico. Il Milan, ovviamente, non è sorpreso: i rossoneri, infatti, aspettavano con ansia la giornata di squalifica per l'ecuadoregno Pervis Estupinan, espulso durante il big match contro il Napoli a San Siro. Il terzino rossonero, purtroppo, non sarà presente per Juventus-Milan, altro big match in programma domenica 05 ottobre alle ore 20:45 allo Juventus Stadium di Torino.
Milan, arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Estupinan: ecco quanto starà fuori
E' uscito il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le decisioni prese nel weekend calcistico: ecco la squalifica di Estupinan del Milan
Serie A: il Giudice Sportivo ha deciso su Estupinan—
Ecco, di seguito, la motivazione ufficiale per la giornata di squalifica a Estupinan: "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Insieme a lui, sono stati squalificati anche Jesus Rodriguez del Como per tre giornate e Marten De Roon per una giornata. Nel documento ufficiale è presente anche la prima ammonizione al centrocampista francese del Milan, Adrien Rabiot, rimediata sempre contro il Napoli.
