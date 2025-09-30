Milan, arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Estupinan: ecco quanto starà fuori

E' uscito il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le decisioni prese nel weekend calcistico: ecco la squalifica di Estupinan del Milan

Una volta conclusasi la 5 giornata di Serie A 2025-2026, come di consueto, è ufficialmente uscito il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le decisioni prese nel weekend calcistico. Il Milan, ovviamente, non è sorpreso: i rossoneri, infatti, aspettavano con ansia la giornata di squalifica per l'ecuadoregno Pervis Estupinan, espulso durante il big match contro il Napoli a San Siro. Il terzino rossonero, purtroppo, non sarà presente per Juventus-Milan, altro big match in programma domenica 05 ottobre alle ore 20:45 allo Juventus Stadium di Torino.