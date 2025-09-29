Ecco il Milan di Allegri, Pulisic decisivo, il retroscena di Pellegatti. E Leao?

La vittoria di ieri contro il Napoli, ha acceso grande entusiasmo intorno all'ambiente rossonero. Il giorno dopo il big match contro i campioni d'Italia in carica, molti quotidiani e siti sportivi hanno dedicato spazio al Milan . I temi trattati sono stati i più svariati. Dall'incidenza di Allegri su questa squadra all'importanza di Pulisic , che sta attraversando un periodo di forma straordinario. Dal retroscena di Pellegatti all'integrazione di Leao in questo contesto tattico. Ecco, dunque, le migliori news pubblicate oggi, 29 settembre 2025, dalla redazione di Pianeta Milan . PROSSIMA SCHEDA

ALLEGRI, QUESTO È IL TUO MILAN

Milan-Napoli 2-1 di ieri sera è stata una grande vittoria, che ha dimostrato le grani qualità dei rossoneri. E non solo. Infatti, a causa dell'inferiorità numerica patita per più di 30 minuti nel corso del secondo tempo, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno mostrato il loro coraggio e il loro affiatamento. Insomma, hanno dimostrato di essere squadra. In campo a San Siro c'era un gruppo unito, coeso, pronto a fronteggiare tutte le difficoltà. Questo è chiaramente merito dell'allenatore. In poco tempo ha già saputo trasmettere la sua mentalità vincente e l'importanza di essere uniti per raggiungere l'obiettivo. Le pagelle di tutti i quotidiani sportivi hanno confermato questa impressione. PROSSIMA SCHEDA