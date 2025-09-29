Pianeta Milan
ULTIME MILAN NEWS

Ecco il Milan di Allegri, Pulisic decisivo, il retroscena di Pellegatti. E Leao?
Milan-Napoli ha mostrato una vera squadra di Allegri: Pulisic è sempre più decisivo, Pellegatti svela un retroscena. E Leao? Ecco le top news pubblicata oggi, 29 settembre 2025, dalla redazione di Pianeta Milan
La vittoria di ieri contro il Napoli, ha acceso grande entusiasmo intorno all'ambiente rossonero. Il giorno dopo il big match contro i campioni d'Italia in carica, molti quotidiani e siti sportivi hanno dedicato spazio al Milan. I temi trattati sono stati i più svariati. Dall'incidenza di Allegri su questa squadra all'importanza di Pulisic, che sta attraversando un periodo di forma straordinario. Dal retroscena di Pellegatti all'integrazione di Leao in questo contesto tattico. Ecco, dunque, le migliori news pubblicate oggi, 29 settembre 2025, dalla redazione di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA

ALLEGRI, QUESTO È IL TUO MILAN

Milan-Napoli 2-1 di ieri sera è stata una grande vittoria, che ha dimostrato le grani qualità dei rossoneri. E non solo. Infatti, a causa dell'inferiorità numerica patita per più di 30 minuti nel corso del secondo tempo, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno mostrato il loro coraggio e il loro affiatamento. Insomma, hanno dimostrato di essere squadra. In campo a San Siro c'era un gruppo unito, coeso, pronto a fronteggiare tutte le difficoltà. Questo è chiaramente merito dell'allenatore. In poco tempo ha già saputo trasmettere la sua mentalità vincente e l'importanza di essere uniti per raggiungere l'obiettivo. Le pagelle di tutti i quotidiani sportivi hanno confermato questa impressione. PROSSIMA SCHEDA

MILAN, PULISIC SEMPRE DECISIVO: CHE MOMENTO DI FORMA!

Christian Pulisic sta vivendo un momento di forma straordinario. Nel 3-5-2 di Allegri sembra aver trovato la sua dimensione, il suo ruolo ideale. In posizione da seconda punta, infatti, è libero di poter svariare su tutto il fronte d'attacco. In questo modo, senza dar punti di riferimento sta creando moltissimi problemi alle difese avversarie. I suoi numeri incredibili in questo inizio di stagione lo testimoniano. Per ora, ha realizzato 6 gol e 2 assist in 7 partite stagionali. Le pagelle dei quotidiani sportivi di oggi lo incoronano come miglior giocatore della Serie A, attualmente. PROSSIMA SCHEDA

PELLEGATTI SVELA UN RETROSCENA

Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, ha parlato a 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio'. Pellegatti ha commentato la bellissima vittoria del Milan sul Napoli. In particolare, si è soffermato su un piccolo dettaglio capitato durante la partita. A un certo punto, Leao perde la palla dopo essere stato servito da Modric. Subito dopo, il portoghese si è scusato per l'errore con il campione croato. Ciò fa rendere conto del ruolo di leader di Modric, riconosciuto da tutti. Sotto la sua guida (e quella di Rabiot) il Milan sembra poter andare lontano. PROSSIMA SCHEDA

COME SI INSERIRÀ LEAO?

Il Milan sta attraversando un ottimo periodo di forma. Con la vittoria di ieri sera, i rossoneri hanno agganciato il Napoli e la Roma in vetta alla classifica di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese, ha sempre vinto in campionato, subendo solo un gol. Tutto questo senza quello che è, sulla carta, uno dei migliori giocatori in rosa: Rafael Leao. Il portoghese è rientrato ieri da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di un mese. La domanda, adesso, sorge spontanea: come si inserirà Leao nel contesto tattico del Milan? PROSSIMA SCHEDA

MILAN-NAPOLI 2-1, L'ANALISI TATTICA

Come di consueto, sul nostro sito è uscita l'analisi tattica della partita di ieri sera, Milan-Napoli. Il nostro Stefano Bressi si è fatto aiutare dal match analyst Mattia Pellè per andare ad analizzare nel profondo come i rossoneri avevano preparato, sul piano tattico, la sfida contro gli azzurri.

Oltre a tanto cuore e coraggio, infatti, la preparazione della partita da parte di Allegri è stata impeccabile.

