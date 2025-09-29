Ecco il Milan di Allegri, Pulisic decisivo, il retroscena di Pellegatti. E Leao?

MILAN, PULISIC SEMPRE DECISIVO: CHE MOMENTO DI FORMA!—
Christian Pulisic sta vivendo un momento di forma straordinario. Nel 3-5-2 di Allegri sembra aver trovato la sua dimensione, il suo ruolo ideale. In posizione da seconda punta, infatti, è libero di poter svariare su tutto il fronte d'attacco. In questo modo, senza dar punti di riferimento sta creando moltissimi problemi alle difese avversarie. I suoi numeri incredibili in questo inizio di stagione lo testimoniano. Per ora, ha realizzato 6 gol e 2 assist in 7 partite stagionali. Le pagelle dei quotidiani sportivi di oggi lo incoronano come miglior giocatore della Serie A, attualmente.
PELLEGATTI SVELA UN RETROSCENA—
Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, ha parlato a 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio'. Pellegatti ha commentato la bellissima vittoria del Milan sul Napoli. In particolare, si è soffermato su un piccolo dettaglio capitato durante la partita. A un certo punto, Leao perde la palla dopo essere stato servito da Modric. Subito dopo, il portoghese si è scusato per l'errore con il campione croato. Ciò fa rendere conto del ruolo di leader di Modric, riconosciuto da tutti. Sotto la sua guida (e quella di Rabiot) il Milan sembra poter andare lontano.
COME SI INSERIRÀ LEAO?—
Il Milan sta attraversando un ottimo periodo di forma. Con la vittoria di ieri sera, i rossoneri hanno agganciato il Napoli e la Roma in vetta alla classifica di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese, ha sempre vinto in campionato, subendo solo un gol. Tutto questo senza quello che è, sulla carta, uno dei migliori giocatori in rosa: Rafael Leao. Il portoghese è rientrato ieri da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di un mese. La domanda, adesso, sorge spontanea: come si inserirà Leao nel contesto tattico del Milan?
MILAN-NAPOLI 2-1, L'ANALISI TATTICA—
Come di consueto, sul nostro sito è uscita l'analisi tattica della partita di ieri sera, Milan-Napoli. Il nostro Stefano Bressi si è fatto aiutare dal match analyst Mattia Pellè per andare ad analizzare nel profondo come i rossoneri avevano preparato, sul piano tattico, la sfida contro gli azzurri.
Oltre a tanto cuore e coraggio, infatti, la preparazione della partita da parte di Allegri è stata impeccabile.
