Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti: “Allegri ha sistemato certi problemi. Leao ha chiesto scusa a Modric”. Ecco perché

news milan

Pellegatti: “Allegri ha sistemato certi problemi. Leao ha chiesto scusa a Modric”. Ecco perché

Milan-Napoli, Pellegatti: 'Modric? Ha chiesto scusa a Leao'. Ecco il motivo
Il giornalista Carlo Pellegatti, a TMW Radio, ha parlato anche di Milan-Napoli e in particolare di un aneddoto su Modric e Leao. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo il successo del Milan contro il Napoli tante reazioni positive intorno ai rossoneri. Anche il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della vittoria del Diavolo a San Siro: "Il Milan gioca bene, è cosciente dei propri mezzi, molto saldo in difesa. Tomori ieri ha detto che la prima cosa che ha detto Allegri è che non vuole vedere giocatori che girano per il campo senza senso. Adesso giocare contro il Milan è più difficile", questo il parere del tifoso rossonero a TMW Radio durante Maracanà.

Pellegatti racconta: "Leao ha chiesto scusa a Modric". Ecco il motivo. E la coppia con Rabiot ...

—  

Pellegatti continua con la sua analisi: "Allegri ha sistemato certi problemi. Indipendentemente dall'espulsione, mi è sembrata una partita molto europea come bellezza di gioco".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pulisic detta legge: è il migliore giocatore in Serie A. Ecco le chiavi del suo gioco>>>

Poi il giornalista si è soffermato sul centrocampo del Milan: "Modric? A un certo punto la palla va a Leao, che la perde. E ha chiesto scusa a Modric. A dimostrazione dell'importanza di un giocatore del genere. Modric è un acquisto berlusconiano. La coppia Rabiot-Modric è incredibile. Vedremo dove si arriverà. Milan, Napoli e Roma lì davanti? Non è un caso che quei tre allenatori siano in testa".

Leggi anche
L’ex allenatore di Camarda: “Faceva la differenza. Lecce ottima piazza, ma bisogna...
Sabatini: “Ritrovato DNA e stile del Milan. A questa squadra manca una cosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA