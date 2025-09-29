Milan-Napoli 2-1, una vittoria sofferta quella dei rossoneri che resistono praticamente un tempo in 10 contro 11 a causa del rosso per Pervis Estupinan. Nel secondo tempo la squadra di Massimiliano Allegri si è arroccata in difesa difendendo con le unghie, i denti e la testa tre punti molto importanti. Tutt'altra partita nel primo tempo, con il Diavolo che aveva iniziato alla grande trascinato da un giocatore che sta vivendo un inizio di stagione magica. Pulisic, autore di un assist e un gol contro i partenopei, è una stella assoluta del Milan. Ecco le pagelle dell'attaccante dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA