Durante la trasmissione 'Pressing' Sandro Sabatini ha sottolineato i cambi apportati da Allegri a Milanello: "Quando gli allenatori parlano di dettagli sono anche di comportamento. Quando si parla di DNA di una squadra è anche questo, al Milan c'è un codice di comportamento e di stile. Il Milan dello scorso anno lo aveva perso: c'era l'allenatore che si picchiava in campo con il capitano. Sono piccole cose che male non fanno. Giusto fare le tavolate", questo il pensiero del giornalista.