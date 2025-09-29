Pianeta Milan
Sabatini: “Ritrovato DNA e stile del Milan. A questa squadra manca una cosa”

Il giornalista Sandro Sabatini è stato ospite del programma 'Pressing': ecco il suo pensiero sulla vittoria del Milan contro il Napoli. Parole anche su Gimenez e Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Durante la trasmissione 'Pressing' Sandro Sabatini ha sottolineato i cambi apportati da Allegri a Milanello: "Quando gli allenatori parlano di dettagli sono anche di comportamento. Quando si parla di DNA di una squadra è anche questo, al Milan c'è un codice di comportamento e di stile. Il Milan dello scorso anno lo aveva perso: c'era l'allenatore che si picchiava in campo con il capitano. Sono piccole cose che male non fanno. Giusto fare le tavolate", questo il pensiero del giornalista.

Milan-Napoli, parla Sabatini

Poi l'analisi anche sulla vittoria contro il Napoli: "C'è la famiglia, il gioco, la voglia di rivincita dei calciatori. La Champions? Per ora c'è stata una partita, e il Milan ha giocato una partita in più del Napoli, doveva essere più stanco".

Sabatini è convinto che manche ancora qualcosa al Milan: "A questa squadra manca fondamentalmente un centravanti per sognare. Gimenez è un buon giocatore, ma non è allo stesso livello degli altri. Se c'è una cosa che Allegri sa fare è modellare la squadra con i giocatori a disposizione. Modric è un professionista di testa e nella preparazione, è uno che cura il suo fisico".

