Milan-Napoli, Panucci: 'Perché Allegri ha tolto Pulisic? Lui voleva ...'

Ha fatto bene Allegri a togliere Pulisic dopo il rosso a Estupinan? "Pulisic da due anni fa benissimo al Milan. Negli ultimi 30 metri è fortissimo. Allegri ha sacrificato Pulisic perché serviva uno che tenesse la palla in avanti", spiega Panucci. Trevisani poi ricorda come Pulisic non fosse al top. "Avevo Pulisic che non stava benissimo. Stamattina ha provato ed è andato bene, scenderà in campo lui", queste le parole di Allegri a DAZN prima di Milan-Napoli.