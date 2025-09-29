Milan-Napoli, Panucci: 'Perché Allegri ha tolto Pulisic? Lui voleva ...'

Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Panucci: “Modric testa superiore a tutti”. Ecco perché Allegri ha ‘sacrificato’ Pulisic

L'ex calciatore Christian Panucci è stato ospite del programma 'Pressing': ecco il suo pensiero sulla vittoria del Milan contro il Napoli e il cambio di Pulisic nel secondo tempo
Emiliano Guadagnoli
Quanto pesano i tre punti conquistati dal Milan contro il Napoli? "Pesano perché il Milan va in testa alla classifica e dà convinzione al gruppo, ma il campionato è ancora tanto lungo". Questa la risposta dell'ex difensore rossonero Christian Panucci, uno degli ospite del programma 'Pressing' di 'Mediaset'.

Milan-Napoli, Panucci su Pulisic

L'opinionista ha parlato anche dell'impatto di Modric sul Milan e sul calcio italiano: "Ha letture di calcio. In Serie A ha la testa superiore a tutti, sta facendo la differenza anche a 40 anni".

Ha fatto bene Allegri a togliere Pulisic dopo il rosso a Estupinan? "Pulisic da due anni fa benissimo al Milan. Negli ultimi 30 metri è fortissimo. Allegri ha sacrificato Pulisic perché serviva uno che tenesse la palla in avanti", spiega Panucci. Trevisani poi ricorda come Pulisic non fosse al top. "Avevo Pulisic che non stava benissimo. Stamattina ha provato ed è andato bene, scenderà in campo lui", queste le parole di Allegri a DAZN prima di Milan-Napoli.

