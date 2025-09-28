Milan-Napoli 2-1: espulsione di Estupinan e gol di De Bruyne | Serie A News

L'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova concede il giusto calcio di rigore al Napoli ed ammonisce Estupiñán. Dopo 'on field review' al V.A.R, però, cambia il colore del cartellino. Espulsione al 57' per l'ecuadoriano e Milan in dieci uomini per oltre mezzora.
LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Milan-Napoli da 'San Siro' >>>
Allegri corre ai ripari, togliendo Christian Pulisic al 59' e inserendo Davide Bartesaghi. Dal dischetto, al 60', va Kevin De Bruyne: Maignan spiazzato, gol degli azzurri che tornano in partita e che giocheranno, ora, in superiorità numerica per l'ultima parte del match. Milan-Napoli 2-1 ...
© RIPRODUZIONE RISERVATA