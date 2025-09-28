PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Napoli 2-1: espulsione di Estupinan e gol di De Bruyne | Serie A News

MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli 2-1: espulsione di Estupinan e gol di De Bruyne | Serie A News

Milan-Napoli 2-1: espulsione di Estupinan e gol di De Bruyne | Serie A News
Pervis Estupinan, in Milan-Napoli, provoca il calcio di rigore poi trasformato da Kevin De Bruyne e rimedia un'espulsione: il racconto
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri incassa due brutte notizie contro il Napoli di Antonio Conte nel posticipo domenicale della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Milan-Napoli 2-1, Estupinan fuori e De Bruyne in gol a 'San Siro'

—  

Al 55', sul cross di Giovanni Di Lorenzo dalla destra, arriva il colpo di testa da distanza ravvicinata - in simultanea - di Scott McTominay e André-Frank Zambo Anguissa. Il portiere rossonero Mike Maignan compie un miracolo, ma Pervis Estupiñán, poi, stende lo stesso Di Lorenzo che era pronto a segnare da pochi passi.

LEGGI ANCHE

L'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova concede il giusto calcio di rigore al Napoli ed ammonisce Estupiñán. Dopo 'on field review' al V.A.R, però, cambia il colore del cartellino. Espulsione al 57' per l'ecuadoriano e Milan in dieci uomini per oltre mezzora.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Milan-Napoli da 'San Siro' >>>

Allegri corre ai ripari, togliendo Christian Pulisic al 59' e inserendo Davide Bartesaghi. Dal dischetto, al 60', va Kevin De Bruyne: Maignan spiazzato, gol degli azzurri che tornano in partita e che giocheranno, ora, in superiorità numerica per l'ultima parte del match. Milan-Napoli 2-1 ...

Leggi anche
Milan-Napoli, Tomori: “Allegri ci ha detto di stare concentrati”
Milan-Napoli 2-0 (45′): Pulisic illumina ‘San Siro’: assist e gol | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA