Milan-Napoli, Tomori: “Allegri ci ha detto di stare concentrati”

Fikayo Tomori , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Napoli , partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Il mister ci ha detto di stare concentrati, perché la partita è ancora lunga. Dobbiamo cerca di vincerla".