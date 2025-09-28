Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Napoli, Tomori: “Allegri ci ha detto di stare concentrati”

MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli, Tomori: “Allegri ci ha detto di stare concentrati”

Milan-Napoli, Tomori: “Allegri ci ha detto di stare concentrati” - immagine 1
Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Il mister ci ha detto di stare concentrati, perché la partita è ancora lunga. Dobbiamo cerca di vincerla".

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Milan-Napoli >>>

Leggi anche
Milan-Napoli 2-0 (45′): Pulisic illumina ‘San Siro’: assist e gol | Serie A News
Milan-Napoli 2-0: raddoppio di uno scatenato Pulisic! | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA