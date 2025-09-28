Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
MILAN-NAPOLI
Milan-Napoli, Tomori: “Allegri ci ha detto di stare concentrati”
Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
"Il mister ci ha detto di stare concentrati, perché la partita è ancora lunga. Dobbiamo cerca di vincerla".
