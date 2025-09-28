Milan-Napoli 2-0: raddoppio di uno scatenato Pulisic! | Serie A News

Christian Pulisic, dopo l'assist del primo gol, segna il raddoppio in Milan-Napoli a 'San Siro': ma che azione dei rossoneri sulla sinistra!
Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al raddoppio contro il Napoli di Antonio Conte nel posticipo domenicale della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
Milan-Napoli 2-0, raddoppio di Pulisic a 'San Siro'!
Al 31', Strahinja Pavlović se ne va, di forza, sulla fascia sinistra e, arrivato al limite dell'area, cede la sfera a Youssouf Fofana in area di rigore.