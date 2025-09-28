PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Napoli 2-0: raddoppio di uno scatenato Pulisic! | Serie A News

MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli 2-0: raddoppio di uno scatenato Pulisic! | Serie A News

Milan-Napoli 2-0: raddoppio di uno scatenato Pulisic! | Serie A News
Christian Pulisic, dopo l'assist del primo gol, segna il raddoppio in Milan-Napoli a 'San Siro': ma che azione dei rossoneri sulla sinistra!
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al raddoppio contro il Napoli di Antonio Conte nel posticipo domenicale della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Milan-Napoli 2-0, raddoppio di Pulisic a 'San Siro'!

—  

Al 31', Strahinja Pavlović se ne va, di forza, sulla fascia sinistra e, arrivato al limite dell'area, cede la sfera a Youssouf Fofana in area di rigore.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Milan-Napoli da 'San Siro' >>>

L'ex Monaco la tocca, in maniera molto intelligente, per l'accorrente Christian Pulisic che, complice anche una deviazione di un difensore, batte Alex Meret per la seconda volta. Milan-Napoli 2-0!

Leggi anche
Milan-Napoli, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News
Milan-Napoli 1-0: la sblocca subito Saelemaekers! | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA